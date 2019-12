O Fiat Argo Trekking 1.8, com câmbio automático de seis marchas é a mais nova versão do modelo que chega ao mercado por R$ 68.990,00, trazendo mais espírito aventureiro à família. Assim, o novo Argo Trekking 1.8 se torna a opção mais potente da gama do modelo, ao lado da Precision e da esportiva HGT. A linha passa agora a contar com oito diferentes versões: 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3, Trekking 1.3, Trekking 1.8 AT, Drive 1.3 GSR, Precision 1.8 AT e HGT 1.8 AT.

A nova versão é equipada com motor E.torQ 1.8 Evo VIS de 139 cv de potência e torque de 19kgfm, transmissão automática de seis marchas e rodas de liga leve de 15 polegadas de série. Traz ainda suspensão elevada e o maior vão livre da categoria (ground clearance) – 210 mm. Ele traz ainda os pneus 205/60R15 91H S-ATR WL, com banda de rodagem para uso misto e montados exclusivamente para a versão Trekking.

De série, é equipada com central multimídia Uconnect de 7 polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto, vidro dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos e faróis de neblina. Está disponível nas cores Branco Banchisa, Branco Alaska, Vermelho Montecarlo e Cinza Silverstone.

Como opcionais, estão disponíveis a câmera de ré (R$ 990) e novos kits que trazem para a versão Trekking conteúdos tecnológicos de topo de gama: Tech, com quadro de instrumentos 7" em TFT, ar-condicionado digital, retrovisores externos com rebatimento elétrico e luz de conforto, keyless entry'n'go, sensor de chuva e crepuscular e retrovisor interno eletrocrômico (R$ 3.530), e Stile, com apoia braço no banco do motorista, volante revestido em couro, piloto automático, câmbio tipo borboleta com trocas de marchas atrás do volante, bancos revestidos em couro ecológico e banco traseiro bi partido (R$ 2.900).

Teto bicolor

O Fiat Argo Trekking 1.8 AT é o único aventureiro do segmento com teto bicolor. Tem ainda barras no teto, que é preto assim como os retrovisores e aerofólio. O símbolo da versão é composto por três diferentes formas com os significados “transcender”, “explorar” e “criar” e está presente nas laterais inferiores e na traseira junto com o logotipo “Trekking”.

A versão tem ainda um adesivo preto no capô, faróis com design em LED, nova moldura da caixa de rodas e do para-choque traseiro na parte inferior, logomarca da Fiat com acabamento em cromo escurecido na traseira e ponteira de escapamento trapezoidal com cor exclusiva.

No interior, traz tecido escuro dos bancos com o contraste da costura laranja, área central com textura quadriculada e o logotipo Trekking bordado. Além disso, conta com logotipo Fiat do volante escurecido, assim como a peça central do painel e a moldura do console central e saídas de ar cromadas.