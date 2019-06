Patrocinadora oficial de todas as Seleções Brasileiras de futebol, a Fiat inicia no dia 14 de junho as vendas do Argo Seleção, nova série especial do hatch compacto que foi apresentada por ocasião da vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre o Catar, na quarta-feira (5), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Baseada na versão Drive 1.0, a nova série, que terá apenas 1.500 unidades, é o primeiro resultado do patrocínio da marca para a Seleção Brasileira, anunciado no mês de março. Os preços serão divulgados na próxima sexta-feira, quando o Brasil estreia na Copa América contra a Jamaica.

Na lista de equipamentos, o destaque é a presença da central multimídia com tela de 9 polegadas. O Argo Seleção traz faixas laterais e na tampa traseira, painel com acabamento escurecido, retrovisores externos e grade inferior do para-choque dianteiro na cor preto brilhante, calotas escurecidas e emblemas com as cinco estrelas referentes às Copas vencidas pelo Brasil. A mecânica combina sempre o motor 1.0 de três cilindros com até 77 cavalos e câmbio manual de 5 marchas.

A série especial tem duas opções de cores exclusivas (Amarelo Indianápolis e Azul Portofino), além das conhecidas Branco Banchisa, Branco Alaska, Preto e Cinza. O consumidor também poderá configurar o carro no site (https://argo.fiat.com.br/) a partir da mesma data.

Outra novidade é a garantia estendida para cinco anos, um para cada Copa do Mundo que o Brasil já conquistou e dois a mais do que nas versões normais. O comprador do Argo Seleçâo receberá em casa um kit de boas-vindas, com uma bolsa da Nike com logos da Fiat e da CBF.