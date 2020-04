A Fiat Chrysler Automóveis (FCA), dona das marcas Fiat e Jeep, desenvolve um amplo programa de ajuda às ações dos governos municipais, estaduais e federal para combater a propagação do coronavírus no Brasil. Além do programa, a FCA tem estimulado seus fornecedores e parceiros a se engajarem nesse esforço coletivo e darem suporte à ampliação da capacidade de atendimento médico-hospitalar nas diversas comunidades.

A montadora vai atuar em várias frentes, dentre as quais na instalação de dois hospitais de campanha em Betim (MG) e Goiana (PE), produção de 2 mil protetores faciais usando impressoras 3D, doação de 60 mil máscaras e álcool gel, além de uma equipe de 18 técnicos que ficará responsável pela manutenção de mais de 600 respiradores que estão fora de uso nos estados de Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba. "Não é um investimento, não haverá retorno financeiro. É uma pequena contribuição de uma empresa cidadã", afirmou o presidente do grupo para a América Latina, Antonio Filosa.

A empresa também vai ceder o terreno do Fiat Clube, em Betim (MG), cidade onde a FCA tem sua mais antiga fábrica no Brasil, para a construção de um hospital de campanha. Lá serão instalados 200 leitos. Em Goiana (PE), onde a Jeep tem sua fábrica, a FCA irá construir um outro hospital de campanha, com capacidade para 100 pacientes, dos quais 3 serão instalados na chamada sala vermelha, que abriga casos mais graves. Os outros 97 são de enfermaria. O local também terá 10 consultórios e sala de triagem para o atendimento. A expectativa é de que ele comece a funcionar na segunda quinzena de abril.

Em Betim, o hospital de campanha terá 200 leitos e será construído pela prefeitura na área do Fiat Clube, em um terreno de aproximadamente 1.500 m². Segundo a FCA, será a porta de entrada no sistema municipal de saúde para casos suspeitos de coronavírus. No local, serão feitos diagnóstico, triagem e internação. As obras começaram no último dia 27, e a abertura do local está prevista ainda para esta semana.

A FCA, com a ajuda de fornecedores, também doou 1.115 macacões de segurança, 5 mil pares de luvas nitrílicas e 60 mil máscaras cirúrgicas. Além destas ações, a FCA fará empréstimo de 125 veículos para os governos de Pernambuco e Minas Gerais, bem como para as prefeituras de Belo Horizonte e Betim.

Comitê

A FCA LATAM constituiu um comitê executivo interno, liderado por seu presidente e com reuniões diárias, que discute todas as oportunidades de cooperação e apoio no combate à pandemia, analisando aspectos operacionais, de compliance e governança - sempre em sintonia com o poder público e autoridades responsáveis pelas ações a serem implementadas.

Outras medidas de apoio para o Brasil e demais países da região estão em estudo pela FCA e serão divulgadas futuramente.