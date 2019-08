O Fiat Cronos 2020 já está à venda nas concessionárias da marca. A principal novidade é a versão esportiva HGT 1.8 AT, com motor 1.8 e câmbio automático de seis velocidades, que passa a ser a topo de linha na gama do sedã com preço de R$ 78.490. A montadora anunciou também que a versão Precision 1.8 agora será exclusivamente oferecida com transmissão automática de 6 marchas, opção da maioria dos clientes.

Produzido na Argentina, o Cronos 2020 também chega com novas cores: Vermelho Montecarlo (sólida) e Cinza Silverstone (metálica), além das já tradicionais Preto Vulcano e Branco Banchisa (sólidas), Preto Vesúvio e Prata Bari (metálicas), além do Branco Alaska e Vermelho Marsala (perolizadas).

Agora com seis versões, duas possibilidades de motores e três opções de transmissão, o Fiat Cronos oferece uma gama abrangente, o que possibilita atender uma ampla faixa de preços e necessidades de clientes. Confira as versões com principais itens de série, kits e preços da linha 2020 abaixo.

Preços, versões e equipamentos

Cronos 1.3 – R$ 58.990

A opção de entrada é equipada com o motor Firefly quatro cilindros 1.3 de 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque (ambos com 100% etanol) e câmbio manual de cinco marchas. Agora, ganha também o alarme como item de série. Traz ainda outros itens como ar-condicionado, direção elétrica, chave com telecomando, rádio com conexões Bluetooth e USB.

Cronos Drive 1.3 MT – R$ 61.990

A versão Drive 1.3, além dos itens da versão de entrada, ganha de série na linha 2020 LED design, alarme e sensor de estacionamento. Também vem equipada com a central multimídia Uconnect™ compatível com os sistemas Apple Carplay e Android Auto. Conta ainda com Audio Streaming, entradas USB e auxiliar, conexão Bluetooth e segunda porta USB – voltada para os passageiros traseiros. Em relação aos opcionais, estão disponíveis o Kit Convenience, com retrovisores elétricos, vidros elétricos traseiros, ar digital e câmera de ré, e o Kit Stile, com faróis de neblina, rodas de liga de 15" e banco bi-partido.

Cronos Drive 1.3 GSR – R$ 66.690

Essa versão recebe o câmbio automatizado GSR (Gear Smart Ride) de cinco marchas com controle por botões no console central. A versão conta, de série, com ESC (Controle de Estabilidade), Hill Holder, sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida, e Controle de Tração (TC), que atua diretamente nas condições de rampas íngremes e escorregadias. Além disso, ainda possui Ambient Lights e câmbio tipo borboleta com trocas de marchas atrás do volante. Como opcionais, o cliente pode escolher os Kits Convenience e Stile, assim como na versão com câmbio manual.

Cronos Drive 1.8 AT – R$ 69.990

Essa versão traz de série câmbio automático, sistema iTPMS de monitoramento da pressão dos pneus, vidros elétricos dianteiros, controles eletrônicos de tração e estabilidade, trava elétrica, volante regulável em altura, sistema de partida a frio sem tanquinho e display TFT de 3,5 polegadas e alta resolução no painel de instrumentos. O cliente pode optar ainda por agregar ao Fiat Cronos Drive 1.8 AT dois pacotes de opcionais. O Kit Convenience, já citado anteriormente, e o Kit Stile II que traz faróis de neblina, rodas de liga de 16", banco bipartido, piloto automático, volante de couro e câmbio borboleta.

Cronos Precision 1.8 AT – R$ 75.490

Nesta versão, o Cronos possui câmbio automático de seis velocidades. Conta com o motor 1.8 E.torQ Evo VIS e o recurso Neutral Function.. A versão ainda traz como equipamentos de fábrica roda de liga leve de 16”, paddle shifters, frisos, maçanetas externas e para-choques com detalhes cromados, volante em couro, piloto automático, apoia braço para o motorista, banco traseiro bipartido, sensor de estacionamento e central multimídia Uconnect de 7”. Como opcionais, o cliente pode incluir câmera de ré, side bags e ainda os kits Tech (Keyless Entry’N’ Go, retrovisores com rebatimento elétrico e luz de conforto, ar digital, quadro de instrumentos de 7“, sensor de chuva e crepuscular e retrovisor eletrocrômico) e Stile (bancos em couro e rodas de liga de 17“).

Cronos HGT 1.8 AT6 – R$ 78.490

O HGT traz de série internamente equipamentos como quadro de instrumentos de 7’’, ar-condicionado digital, revestimento em tecido especial HGT, teto e detalhes internos em preto, tapetes e logos Fiat escurecidos no volante e na chave. Vem com rodas de 17”, spoiler e retrovisores em preto, grade frontal escurecida, maçanetas na cor do veículo e logos Fiat escurecidos. Entre os opcionais, estão o teto bicolor, bancos de couro, câmera de ré, side bags e o Kit Tech 2 composto por Keyless Entry’N’ Go, retrovisor com rebatimento elétrico e luz de conforto, sensor de chuva e crepuscular e retrovisor eletrocrômico.