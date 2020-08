O Fiat Cronos revolucionou o mercado de sedãs e desde 2018 quando foi lançado, já ganhou títulos como melhor compra na categoria até R$ 60 mil e melhor custo-benefício. Atributos não lhe faltam para as conquistas – design moderno, tecnologia, espaço, conforto e motorização, conforme comprovamos ao testar a versão Drive 1.3 Firefly, com câmbio manual e todos os opcionais, como câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, o que

Além do inovador design italiano, o Fiat Cronos tem baixo consumo de combustível, é confortável e oferece espaçoso porta-malas, um dos maiores da categoria, com 525 litros. Ou seja, atende bem as necessidades das famílias e também do público jovem, com o estilo esportivo. Entre seus principais concorrentes estão o Volkswagen Virtus, Chevrolet Prisma, Hyundai HB20S e o Toyota Etios.

O Cronos Drive 1.3 é equipado com a moderna central multimídia Uconnect com tela de sete polegadas e sensível ao toque, cuja posição elevada facilita o manuseio, compatível com os sistemas Apple Carplay e Android Auto. Conta ainda com Audio Streaming, entradas USB e auxiliar, conexão Bluetooth e segunda porta USB – voltada para os passageiros traseiro, câmera de ré, alarme, direção elétrica e ar-condicionado.

Com 4.36 metros de comprimento, 1,50 m de altura 2,52 m de distância entre eixos, o Cronos oferece bom espaço para os ocupantes da frente e para dois adultos no bancos traseiro. Outros destaques do sedã são o espaço traseiro para bagagens e o sistema para levantar a tampa da caçamba que permitem uma maior abertura em relação aos concorrentes com volume semelhante. Isso facilita a acomodação principalmente de itens de maior dimensão.

Motor

O Cronos Drive que testamos é equipado com o motor Firefly 1.3 flex, quatro cilindros, que entrega 101 cv e 13,7 kgfm de torque de potência quando abastecido com gasolina, e 109 cv com etanol e 14,2 kgfm de torque. No test-drive, o sedã foi abastecido com etanol O consumo foi de 9,4 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada.

O sedã da Fiat é agradável ao volante e surpreende pelo acerto do conjunto propulsor e pela transmissão manual de cinco velocidades. As marchas são bem escalonadas e a troca facilitada pelos engates precisos. A direção elétrica é bem calibrada, leve em manobras e firme em velocidades mais altas. O volante multifuncional tem boa pegada e os comandos são bem posicionados, facilitando o acesso aos comandos.

A suspensão é firme sem comprometer o conforto, absorvendo as irregularidades de asfalto e estradas de terra , bem como mantendo a estabilidade nas curvas mais acentuadas.

O sedã conta com a opçãos de motor: o Firefly flex quatro cilindros 1.3 de 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque (câmbio manual ou automatizado de cinco marchas) e o 1.8 E.TorQ Evo de 139 cv (transmissão automática de seis velocidades).

Design

O modelo ganhou um para-choque mais agressivo. O desenho dos faróis e as duas grades com elementos estilizados ajudam na construção de um visual mais moderno do Cronos, cuja carroceria tem linhas bem definidas e atraentes, com influência do design italiano.

Na traseira, destaque para as lanternas em formato triangular, com iluminação de LED, seguindo o padrão empregado na picape Toro. O para-choque, com pequena grelha similar às dianteiras, cria harmonia em todo o conjunto, sem carregar demais no visual.

Itens de série

O Fiat Cronos 1.3 Drive manual traz de série alarme, ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros com acionamento elétrico, travas elétricas, rodas de aço com calotas aro 15 polegadas, pneus 185/60 R15, volante com regulagem de altura e airbag duplo.

E ainda: freios com ABS e EDB, temporizador dos faróis, chave canivete, computador de bordo, retrovisores com ajustes internos, preparação para som, banco do motorista com regulagem de altura, cintos de 3 pontos, Isofix, apoios de cabeça para todos, rádio Connect com USB/Aux/Bluetooth, volante com comandos de mídia e telefonia, monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.

A lista agrega ainda LED design, sensor de estacionamento, multimídia Uconnect Touch com tela de 7 polegadas, Google Android Auto e Apple Car Play, câmera de ré, reconhecimento de voz e USB para o banco traseiro.

Em relação aos opcionais, estão disponíveis o Kit Convenience por R$ 2.700, com retrovisores elétricos, vidros elétricos traseiros, ar digital e câmera de ré, e o Kit Stile, por R$ 2.990, com faróis de neblina, rodas de liga de 15" e banco bi-partido.