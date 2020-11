Depois de atualizar a nova geração da Strada e dos hatches Argo e Mobi, a Fiat adotou a nova identidade da marca na linha 2021 do sedã Cronos, que chega os próximos dias às concessionárias. O modelo recebeu na grade frontal a Fiat Flag e o Logo Script, que também estampa o cubo das rodas. No interior, o Logo Script está no centro do volante e no Welcome Moving nas telas de inicialização do painel de instrumentos e da central multimídia. Já a Fiat Flag está presente no revestimento do câmbio. Os preços partem de R$ 63.390 e chegam a R$ 84.190.

Com cinco versões de acabamento, que oferecem duas motorizações flex (1.3 de até 109 cv e 1.8 de até 139 cv, ambas abastecidas com etanol) e duas transmissões (manual de cinco marchas e automática de seis velocidades), além do porta-malas de 525 litros, o modelo 2021 tem como um de seus maiores destaques a série S-Design. Agora ela ganha novos equipamentos, como controles eletrônicos de tração e estabilidade, Hill Holder e chave presencial, e pode ser adotado na configuração Drive 1.3 MT.

A série S-Design oferece ainda exclusividade e requinte, com um toque de esportividade, ao realçar as linhas do sedã e acrescentar detalhes escurecidos no logo, rodas de liga leve de 15 polegadas e friso lateral. Ela também conta com faróis de neblina, retrovisores elétricos e spoiller traseiro. No interior, a cabine traz logo, painel, console, teto escurecidos,ar-condicionado automático digital e vidros elétricos traseiros.

Preços e versões do Fiat Cronos 2021

Cronos 1.3 manual – R$ 63.390

Itens de série: ar-condicionado, direção elétrica, chave com telecomando, rádio com conexão Bluetooth e USB dianteiro, monitoramento de pressão dos pneus, vidro dianteiro e travas elétricas, alarme perimétrico, comandos de som no volante e lanternas em LED, entre outros.

Cronos Drive 1.3 manual – R$ 66.990

Itens de série: versão 1.3 manual + central multimídia, sensor de estacionamento traseiro, assinatura em LED nos faróis e segunda porta USB voltada aos passageiros da segunda fileira de assentos. Como novidade, o Cronos Drive 1.3 2021 agora sai de fábrica com vidros elétricos traseiros. Como opcional está disponível a série S-Design ao custo de R$ 4.390.

Cronos Drive 1.8 AT6 – R$ 75.290

Itens de série: versão Drive 1.3 manual + controles de tração e estabilidade e display digital de 3,5” no painel de instrumentos, vidro elétrico traseiro, farol com assinatura em LED.

Cronos Precision 1.8 AT6 – R$ 81.290

Itens de série: versão Drive 1.8 automática + roda de liga leve aro 16”, volante em couro com aletas para troca de marchas, controle automático de velocidade, retrovisores com ajuste elétrico, faróis de neblina, friso lateral e maçanetas cromadas, encosto de braço para motorista e regulagem do volante em profundidade. Para a linha 2021, o Cronos Precision passa a trazer de série ar-condicionado automático digital e sistema de chave presencial.

Cronos HGT 1.8 AT6 – R$ 84.190

Itens de série: versão Precision + painel de instrumentos com tela digital colorida de 7’’ em TFT, roda liga leve aro 17”, ar-condicionado digital, retrovisores e spoiller em preto brilhante, tecido especial HGT para o revestimento do habitáculo, teto e detalhes internos em preto, tapetes e logos Fiat escurecidos no volante e na chave. Na linha 2021, o Cronos HGT acrescenta como item de série a câmera de ré e sistema de chave digital.