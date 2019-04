O Fiat Argo, que ficou entre os 10 veículos mais vendidos do Brasil no ano passado, começou 2019 acelerando forte em vendas com crescimento de 22% em participação de mercado em relação a 2018, e também em novidades. O Argo Trekking, versão aventureira esportiva do hatch da montadora italiana, foi apresentado nesta quarta-feira (24) e chega ao mercado no final de abril com preço fixado em R$ 58.990.

A nova versão é equipada com motor 1.3 Firefly capaz de desenvolver 109 cavalos de potência e 14,2 kgfm de torque quando abastecido com etanol. O câmbio é manual de cinco marchas. Mas, em breve, o Argo Trekking deverá ser equipado com câmbio CVT. São concorrentes os modelos Chevrolet Onix Activ, Hyundai HB20X, Renault Sandero Stepway e Ford Ka Freestyle.

Mecanicamente, o hatch aventureiro traz algumas pequenas modificações: a direção elétrica foi recalibrada e a suspensão elevada. O Argo Trekking tem vão livre do solo de 210 mm e, de acordo com a Fiat, é o maior da categoria. Isso é 40 mm mais alto em relação à versão Drive 1.3, garantindo assim que o hatch aventureiro possa enfrentar melhor buracos, lombadas, depressões e ruas alagadas

Estilo

Cheio de estilo, o Fiat Argo Trekking traz faróis equipados com luzes diurnas em LED, grade preta, para-choque com acabamento preto nas molduras e grade, assim como faróis de neblina. O modelo vem ainda com adesivo preto no centro do capô. Também chama atenção o teto bicolor, assim como os retrovisores em preto brilhante com repetidores de direção.

Barras longitudinais de mesma tonalidade foram instaladas no teto, enquanto as laterais do Fiat Argo Trekking exibem faixas decorativas com o nome da versão.

O aventureiro tem spoilers em preto nos para-choques, assim como saias de rodas e laterais na mesma cor.

Em cima, nas laterais inferiores e na traseira, outra novidade: o logotipo “Trekking”. O símbolo é composto por três diferentes formas com significados distintos: transcender, explorar e criar, ou seja, exatamente aquilo que a nova versão permite que seu proprietário faça pelas estradas dentro ou fora das cidades.

Rodas

Na traseira, o defletor de ar acompanha a cor preta do teto, tendo ainda a tampa do bagageiro o mesmo grafismo visto nas laterais, mas em tamanho menor. O para-choque ganha difusor de ar e escape personalizado. O ângulo de saída, assim como o de entrada, aumentaram com a suspensão mais alta no Fiat Argo Trekking.

As rodas de aro 15 são de ferro com calotas da cor grafite. O modelo é equipado com novos pneus 205/60R15 91H S-ATR WL, com banda de rodagem para uso misto e montados exclusivamente para a versão Trekking. Como opcionais, o cliente pode também incluir rodas de liga leve 6.0 de aro 15 com cor exclusiva (R$ 1.590) e câmera de ré (R$ 700,00).

Interior

No interior, o Fiat Argo Trekking apresenta bancos personalizados com textura diferenciada no tecido dos assentos, que ainda possuem costuras de cor laranja e logotipo Trekking. O volante traz badge Fiat escurecido.

O hatch vem ainda com multimídia Uconnect de 7 polegadas touchscreen com Android Auto e Car Play, vidro dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos e faróis de neblina. A versão será comercializada nas cores Branco Banchisa, Branco Alaska, Vermelho Montecarlo e Cinza Silverstone.

Testamos o Fiat Argo Trekking em rodovia pavimentada e trecho de piso de terra. Com a nova suspensão reforçada e elevada, em conjunto com o pneu de uso misto, a versão aventureira teve desempenho excelente em pisos irregulares, com boa absorção de impacto e mais segurança em terrenos com baixa aderência, como estradas de terra. Destaque também para as retomadas do motor 1.3 Firefly. No interior, muito conforto.