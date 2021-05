Rápido, econômico, visual esportivo e acabamento exclusivo. Eis o Fiat Argo Drive 1.3 com o pacote S-Design, uma opção a ser levada em conta para quem deseja comprar um hatch compacto completo. Não só esta versão como também as outras do Argo têm feito sucesso. No ano passado, ele foi o sexto carro mais vendido e teve 65.937 unidades licenciadas, enquanto nos três primeiros meses deste ano foram comercializadas 16.237 unidades. Atualmente, é vendido por R$ 73.490 e vale pelo que entrega.

Avaliamos o Fiat Argo Drive 1.3 S-Design. Vamos começar pelo visual. Na parte externa, o modelo traz rodas de liga leve de 15 polegadas com pintura shadow, faróis de neblina, retrovisor elétrico e spoiler pintados em preto, friso lateral em dark chrome e badge S-Design.

O interior escurecido conta com ar-condicionado digital, excelente e exclusivo acabamento interno exclusivo no volante, console central e moldura interna; controles de tração e estabilidade, Hill Holder, Logos FIAT escurecidas e Keyless Entry n’ Go (libera o uso do telecomando para destravar as portas e ligar a ignição; sensores de presença instalados nas maçanetas dianteiras externas e na tampa do porta malas, somados ao botão de ignição instalado no interior da cabine). O porta-malas tem capacidade para 300 litros e também é muito bom para um hatch compacto, maior que do Onix e igual ao de Polo e HB20.

Motor

O motor Firely 1.3 Flex equipa as versões Drive e Trekking e tem potência máxima de 101 cv (gasolina) a 6.000 rpm e 109 cv (etanol) a 6.250 rpm. O torque é de 13,7 kgfm (gasolina) e 14,2 (etanol) a 3.500 rpm. De acordo com a marca, ele vai de 0 a 100 km/h em 11,8 segundos (gasolina) e 10,2 segundos (etanol) e sua velocidade máxima é de 180 km/h e 184 km/h (gasolina e etanol, respectivamente). O tanque tem capacidade de 48 litros.

Avaliamos o Fiat Argo Drive 1.3 S-Design abastecido com etanol. É um motor esperto e a boa desenvoltura do Argo Drive 1.3 também tem a ver com a transmissão manual de cinco marchas. Os engates são muito fáceis, a embreagem é leve e a alavanca de câmbio está bem posicionada.

No perímetro urbano, ele fez 9,3 km/l e em rodovias 10,5 km/l, consumo bem próximo ao aferidos pelo Inmetro que são de 9,2km/l e 10,2 km/l, respectivamente. Com gasolina, na mesma ordem, a medição oficial de consumo é de 12,9 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada. Consumo excelente para um carro com motor sem sobrealimentação (turbo)

Segurança

No item segurança, o hatch traz controle de tração e estabilidade, freios ABS, airbag duplo, isofix para cadeirinhas infantis, assistente de partida em rampas, sensor de estacionamento traseiro e até monitoramento da pressão dos pneus. Os freios dianteiros são à disco, mas os traseiros utilizam tambor.

A suspensão é ótima, independente na frente, do tipo McPherson, e por eixo de torção na traseira, mas muito bem calibrada nos dois eixos para nosso tipo de asfalto.

Equipamentos

Na versão avaliada, incluindo o pacote opcional S-Design, o Argo Drive 1.3 traz como principais equipamentos de série aerofólio traseiro, alarme antifurto, alertas de limite de velocidade e manutenção programada, banco traseiro rebatível, brake light, chave canivete com telecomando para abertura das portas, check quadro de instrumentos (Welcome Moving) e cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos.

E ainda computador de bordo, direção elétrica progressiva, controle eletrônico da aceleração, sinalização de frenagem de emergência, encosto de cabeça traseiro central, follow me home, gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix), HSD (High Safety Drive) - airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, Lane Change (função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa), limpador e lavador do vidro dianteiro com intermitência.

Traz ainda maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, preparação para rádio (chicote e antena), quadro de instrumentos 3,5″ multifuncional com relógio digital, calendário e informações do veículo em TFT personalizável, tomada 12V, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento e volante com regulagem de altura.

Conta ainda com central multimídia Uconnect de 7 polegadas, volante multifuncional, porta USB traseira, banco do motorista com regulagem de altura, desembaçador do vidro traseiro temporizado e limpador e lavador do vidro traseiro com intermitência, espelhos retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos e sensor de estacionamento traseiro, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro, vidros traseiros elétricos e retrovisores com ajuste elétrico.