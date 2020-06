Depois de apresentar em março a edição do Novo 500 elétrico conversível La Prima, a Fiat lança a versão hatchback, que traz teto solar panorâmico de vidro, novo spoiler, novo sistema de infoentretenimento UConnect 5 e o interior exclusivo com painel e bancos em couro ecológico.

Junto com o sistema de carregamento easyWallbox, o Novo 500 La Prima custa 34.900 euros, o equivalente a R$ 193.000,00 no câmbio desta terça-feira (9/6). O modelo estava previsto para chegar este ano ao Brasil, mas o lançamento foi adiado para 2021.

Motor

O motor do Novo 500 elétrico La Prima entrega 116 cv de potência, capazes de levar o compacto de 0 a 100 km/h em 9 segundos. A velocidade máxima chega a 150 km/h. Ele é alimentado por baterias de íons de lítio com 42kWh de capacidade, possibilitando autonomia de até 320 quilômetros. O novo Fiat 500 possui três modos de condução: Normal, Range e Sherpa (consumo mínimo).

iPara otimizar o tempo de recarga, o Novo 500 possibilita carregamento rápido de apenas 5 minutos para chegar em uma reserva de energia suficiente para percorrer 50 quilômetros, o que é considerado mais do que o necessário para o uso diário médio. Esse sistema também pode reabastecer a bateria em 80% em apenas 35 minutos.

As versões hatch e conversível do Novo 500 "la Prima" incluem o easyWallbox, um sistema de carregamento que pode ser conectado à rede elétrica em casa. Com o equipamento, uma recarga completa pode levar cerca de seis horas. Se o equipamento, a carga completa em uma tomada doméstica sobe para 14 horas.

Design e equipamentos

Com linhas mais suaves e arredondadas, a terceira geração do Fiat 500 destaca o design e o prazer de dirigir. A versão La Prima traz teto solar panorâmico, faróis de LED e partes cromadas na carroceria. A traseira dispõe do clássico bagageiro e de um novo spoiler, mais acentuado. São três cores exclusivas inspiradas na natureza: Verde Oceano, Cinza Mineral e Azul Celeste. O hatch tem faróis de LED, rodas diamantadas de 17” e acabamento cromado.

A cabine tem ainda revestimento de couro em bancos e painel. O novo 500 ainda conta com sistemas de condução semiautônoma, controle de cruzeiro adaptativo e monitor de faixa de rolamento.

O modelo também é o primeiro carro da FCA a usar o novo sistema multimídia UConnect 5. Trata-se de uma plataforma conectada com tela tátil de 10,25 polegadas em formato horizontal e sistema operacional Android Auto e Apple CarPlay.