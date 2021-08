O Fiat 500e chega ao mercado brasileiro totalmente novo e desenvolvido sobre a nova plataforma Mini EV. O modelo é o primeiro carro 100% elétrico da marca italiana no país e já está à venda na versão Icon por R$ 239.990. O compacto está maior, mais conectado e traz muitas tecnologias semiautônomas, bem como o sistema de conectividade Fiat Connect Me, com Wi-Fi nativo e outras funções remotas. Com a expectativa de vender 120 unidades até o final do ano, o 500 elétrico será concorrente do Renault Zoe e do Chevrolet Bolt.

Por enquanto, as concessionárias da marca italiana em Goiânia não foram incluídas na lista das dez revendas de nove cidades que, inicialmente, vão comercializar o Fiat 500 elétrico: Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Campinas (SP), São Paulo (SP) com duas lojas, Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Recife (PE). A pré-venda vai até 10 de setembro e os 20 primeiros compradores ganharão carregadores WallBox WEG.

O 500 elétrico,ícone da marca italiana e que está na sua terceira geração, tem autonomia de 320 quilômetros (padrão europeu WLTP), mas pode chegar a 460 km se o motorista conduzi-lo de forma econômica. Isso equivale a 62 km/l com gasolina. Para tanto, é equipado com o motor elétrico que entrega 87 kW, o que equivale a 118 cavalos de potência a 4.200 rpm, com torque de 22,4 kgfm, alimentado pela bateria de até 42 kWh. Conforme a Fiat, o modelo atinge 100 km/h em 9 segundos e tem uma retomada de 60 km/h a 100 km/h em 4,8 segundos. A velocidade máxima é de 150 km/h.

A bateria do Fiat 500 elétrico pode ser carregada totalmente em tomada comum de 110V ou 220V em 14 horas. Mas se for usado um Wallbox, o tempo cai para 4 horas. O modelo também inclui sistema de carga ultra-rápida em corrente contínua de até 85 kW, que permite recarregar 80% da carga total em 35 minutos ou 50 km de autonomia em 5 minutos. Como todo carro elétrico europeu, utiliza uma tomada Combo CCS Tipo 2 - a mais comum nos pontos de recarga rápida no Brasil. A garantia para as baterias de íons de lítio é de 8 anos ou 160 mil km, e para o carro a cobertura é de 3 anos. A Fiat anunciou que a meta é ter 250 pontos de recarga no país.

O modelo oferece três modos de direção: Normal, Range e Sherpa. Ao selecionar o modo Range, o 500e trabalha somente com o pedal do acelerador, fazendo uma frenagem quase completa ao tirar o pé do pedal. Já o Sherpa, de maior rendimento, algumas funções do carro são limitadas para priorizar a autonomia - o ar-condicionado é desligado e a velocidade não passa dos 80 km/h.

Clássico

Ligado a suas origens, o 500 elétrico reinterpreta o visual icônico do modelo clássico com um design limpo e atual. Pela primeira vez, ele recebeu um logotipo que aparece no centro do emblema frontal. Chama atenção o conjunto óptico com faróis e milhas redondos agora Full LED, destacando-se pelo DRL no capô como se fossem “sobrancelhas”, faróis com o efeito espelho infinito e luzes de direção no para-choque. A nova iluminação em LED também está nas lanternas. A traseira traz novo spoiler, agora ainda mais acentuado.

O novo veículo cresceu 61 mm no comprimento, 22 mm entre os eixos, 57 mm na largura e 29 mm na altura, privilegiando o espaço interno. Traz ainda rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento escuro e maçanetas integradas ao design da carroceria. Nova grade frontal, inserções cromadas na moldura das janelas e badges laterais e adoção do fecho eletrônico em vez do mecânico são outros elementos de destaque e elegância. Traz ainda teto solar panorâmico e terão quatro opções de cores: branco, cinza, preto e verde.

No interior, destaque para o volante de apenas dois raios revestido com couro ecológico, quadro de instrumentos totalmente digital de 7 polegadas, central multimídia de 10,25 polegadas com espelhamento sem fio para smartphones, internet à bordo, variedade de porta-objetos e painel com revestimento na cor da carroceria. Chama atenção ainda o botão E-Latch, que abre as portas e substitui as tradicionais maçanetas internas de puxar. Um novo console central oferece armazenamento de 5,7 litros. O porta-malas permanece com capacidade de 185 litros.

O modelo traz central multimídia de última geração com tela sensível ao toque de 10,25 polegadas de alta definição com conexão sem fio para Apple CarPlay, combinado ao cluster 100% digital de 7 polegadas que oferece gráficos configuráveis, coloridos e com grande definição, permitindo uma ampla gama de configurações de personalização do cliente.

No que se refere aos sons, o 500e traz o Sistema de Alerta Acústico de Veículos (AVAS), um aviso acústico para pedestres e ciclistas em velocidades de até 20 km/h. A partir de 25 km/h, o som escolhido não é um sinal acústico comum, mas sim Amarcord, de Nino Rota, exemplo da mais autêntica criatividade italiana.

Segurança

Conforme a Fiat, o 500e tem capacidade semiautônoma Nível 2, que utiliza uma câmera na dianteira para monitorar o tráfego à frente. Controle de velocidade adaptativo com frenagem e aceleração automática, assistente de manutenção em faixa, detector de fadiga, alerta de ponto cego e sensores 360 graus para manobras completam o pacote.

O 500 elétrico está mais conectado do que nunca. Com a plataforma de serviços que a marca oferece, há mais conveniência, assistência e controle com muito mais segurança para o usuário, que terá à sua disposição toda a comodidade dos recursos também na palma da mão com seu smartphone ou até mesmo smartwatch e Assistente Virtual (Alexa).

O modelo traz também o Eco Score, disponível na central multimídia, que é uma ferramenta que auxilia o usuário a melhorar constantemente sua forma de dirigir para reduzir o consumo, graças a informações fornecidas pelo carro sobre aceleração, desaceleração e velocidade.