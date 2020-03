A Fiat revelou em Milão, na Itália, o Novo 500 como o primeiro carro totalmente elétrico da FCA (Fiat Chrysler Automobiles), que chega ao Brasil no fim do ano. A terceira geração do modelo estreia na versão conversível e terá uma série limitada, denominada La Prima, com 500 unidades.

O motor tem potência de 87 kW (118 cv), proporcionando uma velocidade máxima de 150 km/h (limitada) e aceleração de 0 a 100 km/h em 9s e 0 a 50 km/h em 3,1s. As baterias de íons de lítio com capacidade de 42 kWh oferecem autonomia de até 320 km no ciclo WLTP.

O Novo Fiat 500 é equipado com um sistema de carregamento rápido. São necessários apenas cinco minutos para uma reserva de energia suficiente para percorrer 50 km. Em apenas 35 minutos, a bateria está carregada em 80%. Conforme a montadora, o modelo também apresenta um modo de carga doméstica com uso do aparelho Easy Wallbox. Com a transferência energética de 2,3 kW, o carregamento completo pode ser feito em seis horas.

De acordo com a Fiat, o Cinquecento está maior, pois ganhou alguns centímetros. Agora, são: 3,6 m de comprimento (+6 cm), 2,34 m de entre-eixos (+2 cm), 1,68 m de largura (+ 6 cm).

Nível 2

O Novo Fiat 500 é o primeiro carro do seu segmento a oferecer direção autônoma de nível 2. A tecnologia inclui câmera frontal para controlar o carro longitudinal e lateralmente.

Com o sistema inteligente de controle de cruzeiro adaptativo, o modelo pode frear ou acelerar ao detectar carros, ciclistas e pedestres. O veículo também possui sistema de centralização na faixa de rolagem e dispositivo de aviso de ponto cego, entre outros, Por fim, há sensor de fadiga e câmeras de 360° para auxiliar em manobras.

Design

Com relação ao design, o novo Fiat 500 mantém a linguagem de estilo das duas gerações anteriores, com destaque para a linha de cintura da carroceria que passou a separar faróis, que ainda são circulares.

Destaque também para o logotipo “500”, que aparece pela primeira vez na dianteira do modelo. Na traseira, o modelo ostenta a nova logomarca global do fabricante.

Tecnologia

O Novo Fiat 500 é o primeiro carro da FCA equipado com o novo sistema de infotainment UConnect. O modelo disponibiliza integração com smartphone, oferecendo uma tela sensível ao toque de 10,25" de alta definição, com um formato horizontal.

O UConnect 5 combinado ao módulo Telematic Box, bem como a função de chamada de emergência obrigatória, oferece aos clientes vários serviços de conectividade.