A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) inaugurou ontem (13) o seu novo centro de design no país, o Design Center Latam, localizado no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais. Com investimentos de R$ 11,4 milhões e 150 profissionais responsáveis pela criação de novos projetos para as marcas Fiat, Jeep e RAM, o espaço é considerado o maior estúdio de design automotivo da América Latina. Em uma área de 2.700 metros quadrados, divididos em dois pavimentos, o novo Design Center traz na bagagem o know-how de 17 anos de atividade, período em que foram desenvolvidos mais de 15 novos modelos e oito carros-conceito, todos da marca Fiat para os mercados brasileiro e latino-americano.

Veja o vídeo aqui

“Nascemos como Centro Estilo Fiat do Brasil em 2002. São 17 anos de uma área que, agora, se torna multibrand e encara o desafio de também experimentar novas ideias, formas e materiais para as marcas Jeep e RAM para a América Latina”, afirma o diretor do Design Center Latam, Peter Fassbender, ao anunciar que novos investimentos estão previstos para os próximos anos para a construção de um segundo prédio, ao lado do atual, para abrigar os equipamentos de usinagem, impressora 3D, além de outros espaços.

Todos os produtos da FCA são desenvolvidos de forma colaborativa pelos times globais. Com uma equipe multidisciplinar, formada por designers, engenheiros, sociólogos, psicólogos, entre outros, o Design Center Latam mantém uma rotina de intercâmbio com os polos de desenvolvimento da FCA na América do Norte, Europa e Ásia..

User Experience

Além do espaço amplo e integrado, o novo Design Center traz como diferencial a tecnologia. O laboratório de User Experience (UX) possui simuladores, desenvolvidos especialmente para testar a usabilidade de soluções de interfaces e conectividade, além de percepções do design interno e externo dos veículos. “A FCA é a primeira no setor automotivo no país a investir na criação de um laboratório de UX. Com essas ferramentas, garantimos que o olhar de experiência do usuário esteja dentro do processo de desenvolvimento”, explica o responsável pela área de UX, Leandro Alvarenga. No laboratório, designers e pesquisadores trabalham juntos, tornando o ciclo de design mais ágil e eficiente.

Desenvolvido pela FCA em parceria com uma empresa de inovação do Polo Tecnológico de Campinas, o simulador cria um ambiente que busca representar de maneira realista condições variadas de direção. A interação com o trânsito, como ultrapassagem de carros e a presença de pedestres, é sincronizado aos sinais do veículo, como aceleração e freada, por meio de Inteligência Artificial. Tudo é sob medida para que os testes de usabilidade dos quadros de instrumentos e dos sistemas de infotainment ocorram no ambiente mais próximo ao real. A plataforma é modular, permitindo a troca de componentes seja da Fiat, Jeep e RAM.

Outra ferramenta do UX Lab é o simulador em realidade virtual, para avaliar acabamentos interno e externo, como cores e texturas. A ferramenta é bastante utilizada na fase inicial dos projetos, antes da construção dos modelos físicos.

Espaços integrados

Além do UX Lab, o novo Design Center Latam conta com a Sala Virtual, que tem como diferencial o projetor laser, de tecnologia avançada, resultado de um investimento de mais de R$ 1 milhão. Com o novo equipamento, são projetados em excelente resolução o veículo em tamanho real e os detalhes específicos de textura. Esse recurso proporciona avaliações mais próximas da realidade.

Integrado à Sala Virtual e ao UX Lab, o Showroom é o espaço onde ocorrem as apresentações das várias fases dos projetos em desenvolvimento, até à aprovação final. A iluminação difusa valoriza a forma e cores dos modelos. Também localizado no térreo, o Integrated possui 674 metros quadrados, divididos em dois ambientes. As áreas são destinadas à construção de modelos em massa clay, com integração das equipes de Design e Engenharia que participam ativamente do desenvolvimento de um determinado modelo.

No segundo piso, estão as áreas de trabalho. A arquitetura do espaço é aberta para promover a criatividade e unir as diversas equipes. “No segundo andar, projetamos e desenhamos os carros. Lá embaixo, prototipamos, testamos e validamos os resultados”, explica Daniel Gerzson, chefe de Design Exterior. O segundo andar tem conexão com o Integrated, por meio de um mezanino de vidro, permitindo que os designers mantenham contato visual permanente com o modelo que está em desenvolvimento.