A Toyota do Brasil anunciou o fim das vendas de seu compacto Etios, nas versões hatchback e sedã, a partir de abril próximo em todo o território nacional. Contudo, a produção está mantida para exportação, atendendo a demanda de países como Argentina, Peru, Paraguai e Uruguai.

A montadora confirmou que manterá normalmente os serviços para toda a gama Etios, tal como as revisões que constam das manutenções periódicas, por meio de sua rede de concessionárias no país. Desde setembro de 2012 até hoje, foram produzidos cerca de 620 mil modelos Etios no Brasil, nas versões hatch e sedã.

A decisão foi tomada em função da introdução de um novo modelo, o Corolla Cross, que será lançado na próxima semana no mercado nacional, o que fará com que seja necessário um ajuste no volume de produção da fábrica de Sorocaba (SP).

“Temos o compromisso de fortalecer continuamente nossas operações, ao mesmo tempo em que há a necessidade de equalizar volumes. Decidimos, estrategicamente, focar a produção para ganhar força de oferta neste novo modelo, mas sem abrir mão da importante missão que o Etios possui na América Latina”, reforça Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.

Exportações

Com crescimento estimado em 30% na produção deste ano, frente ao cenário de 2020, a Toyota do Brasil estima encerrar 2021 com 170.000 unidades produzidas. Destas, quase 30% deverá chegar aos outros mercados da região latino-americana. O Etios está entre os modelos que colabora para a expressiva marca.

“No contexto regional, temos um portfólio amplo que oferece ao nosso consumidor várias possibilidades produzidas em solo latino-americano, indo desde automóveis de passeio, como o próprio Etios, Yaris e Corolla, até os utilitários, Hilux e SW4, feitos em solo argentino. O Etios seguirá contribuindo com nosso objetivo de fazer da operação brasileira um polo exportador para toda a região”, reforça Gustavo Salinas, diretor regional de vendas e pós-vendas da Toyota na América Latina e Caribe.

Desde 2013, quando o Etios começou a ser exportado, a Toyota do Brasil comercializou mais de 180 mil unidades do compacto para os países da região.