A DAF Caminhões Brasil apresentou nesta terça-feira (18) a nova geração do caminhão pesado XF que chega no final de setembro às concessionárias da marca com novo motor, que proporciona consumo de combustível até 14% menor em comparação à versão anterior, nova caixa de câmbio de 12 marchas, novos entre-eixos, moderno pacote tecnológico, novos dispositivos de segurança e dirigibilidade, novo design, além de mudanças no chassi e acabamento na cabine. O modelo segue nas configurações de tração 6x4, 6x2 e 4x2, voltadas ao transporte rodoviário de cargas de longa distância. Os preços não foram divulgados.

“O próximo desafio é alcançar a liderança do novo XF em seu segmento, expandir a nossa participação no mercado nacional e nos aproximarmos ainda mais dos clientes”, afirma Lance Walters, presidente da DAF Caminhões Brasil, ao comemorar os resultados da montadora que fechou o acumulado de julho de 2020 com 2.194 mil unidades emplacadas, crescimento de 29% em comparação a 2019, e lembrar os quase sete anos da marca no Brasil.

A Rede DAF segue em expansão e fechará o ano com 44 pontos de atendimento. Atualmente, são 32 concessionárias, uma Loja TRP e seis Postos de Serviço Autorizados. São 16 grupos investidores e uma cobertura que ultrapassa 98,5% do território nacional até o final do ano.

Motor

Produzido na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná, o XF vem equipado com o novo motor PACCAR MX13, de 12,9 litros, redesenhado para trabalhar em rotações menores e mínimo atrito, garantindo alto torque e potência superior. Serão oferecidos dois tipos de motorização: 480 cv (até 2.500 Nm a partir de 900 rpm) e 530 cv (até 2.600 Nm a partir de 1.000 rpm).

O propulsor conta ainda com turbocompressor VGT, menor velocidade do compressor de ar-condicionado, bomba de direção variável e bomba de óleo variável de alta eficiência. O novo PACCAR MX 13 permite combinação de força, utilizando relações de eixo traseiro mais longas, movendo cargas mais pesadas com maior produtividade e menor consumo de combustível.

A transmissão é a ZF TraXon, automatizada, com 12 velocidades e relações mais longas. Com ela, de acordo com a DAF, a troca de marchas ocorre de maneira mais rápida, suave e silenciosa, trazendo conforto ao motorista.

O freio motor PACCAR MX ficou ainda mais potente, com 490 cv, trabalhando altas potências em baixa rotação. O sistema também conta com três estágios, o que permite um planejamento melhor do seu uso, promovendo mais segurança e eficiência, além de trabalhar com nível menor de ruído.

Tecnologias

Um diferencial do novo XF é o conjunto tecnológico, concebido para melhorar a dirigibilidade, a segurança e o consumo de combustível. O primeiro deles é o Assistente de Performance do Condutor, um computador de bordo que interage com o motorista, fornecendo dicas e dando notas para a sua condução. Já o Controle de Cruzeiro Preditivo é um piloto automático, que com a ajuda do GPS e de uma leitura do relevo, consegue ajustar a velocidade e a troca de marcha ideal. Desta maneira, com a tração e velocidade correta para a percurso, há um consumo inteligente de combustível. O modelo também é equipado com sensores de pressão dos pneus.

Com relação à segurança, o Sistema de Frenagem de Emergência Avançada freia automaticamente o caminhão em caso de possível colisão frontal. O Controle de Estabilidade do Veículo corrige possível perda de estabilidade do caminhão, evitando acidentes e o L da carreta (“efeito canivete”). Já o Sistema de Aviso de Saída da Faixa alerta o motorista se o veículo começar a sair da faixa de rodagem,. Por fim, o Controle de Cruzeiro Adaptativo ajusta automaticamente a velocidade do caminhão para manter uma distância segura do veículo à frente.

Design e cabine

São duas opções de cabine, a Space e a Super Space, sendo a última a mais espaçosal do mercado, com 2,10 metros de altura interna. No exterior, o XF conta com design renovado, com direcionamento aerodinâmico para menor atrito do ar, auxiliando no consumo e na diminuição de ruído.

O exterior ainda possui novo parasol, logomarca no novo padrão da companhia, novos faróis com lentes Lexan, as mesmas utilizadas em janelas de aviões, e projeto que assegura uma iluminação sólida e eficiente, com opcional de lâmpadas em LED.

O para-choque de aço recebeu detalhes cromados, assim como a nova grade. Os clientes podem optar por maçanetas e para-lamas na cor da cabine, promovendo um visual mais moderno e elegante.

No interior, o painel tem novas opções de acabamento em tons de areia, em uma composição com peças pretas ou detalhes em alumínio escovado. O pacote Exclusive conta ainda com um acabamento diferenciado em tons de conhaque, com detalhes em alumínio escovado. Traz também novo painel de instrumentos, intuitivo, moderno e de fácil acesso pelos comandos do volante.

A cabine traz iluminação interna de três níveis, ar-condicionado digital, colchão de 81 cm x 220 cm, o maior da categoria, com espuma de alta densidade opção de beliche, cortinas blackout, climatizador de teto, banco do motorista com ajuste pneumático e opção travas antiarrombamento Night Lock.