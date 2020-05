A Volkswagen apresentou um teaser do Nivus, o novo SUV compacto da marca baseado no Polo com linhs de cupê, que fará sua estreia mundial nesta quinta-feira (28), às 11 horas. O modelo chegará em junho ao mercado brasileiro e ainda este ano na Argentina. Outros países sul-americanos também receberão o modelo, em 2021. Num prazo mais longo, será lançado em nível internacional e uma versão europeia também será vendida.

O Nivus, que ficará entre o Polo e o T-Cross, foi desenvolvido na América do Sul, está entre os maiores modelos no segmento dos veículos compactos, com um porta-malas com 415 litros de capacidade. Montado na plataforma MQB AO, a mesma do T-Cross, Virtus e Polo, o Nivuesserá produzido na fábrica da Anchieta (São Bernardo do Campo/SP).

Mais alto que o Polo, o Nivus será mais comprido e com porta-malas maior que o do T-Cross. Serão 4,27 metros de comprimento (contra 4,20 m do "irmão") e 1,49 metro de altura (contra 1,57 m). A distância entre-eixos será de 2,57 metros, a mesma do Polo. No porta-malas, vão 415 litros, contra 373 l do T-Cross.

O Nivus será equipado com motor 200 TSI 1.0 flex turbo de três cilindros e injeção direta, com 128 cv e 20,4 kgfm, aliado a câmbio automático de seis marchas. Esse conjunto mecânico é o mesmo dos modelos Polo, Virtus e T-Cross.

O modelo deve ser vendido inicialmente em duas versões (Comfortline e Highline), com uma terceira voltada ao público PcD, no futuro. Trará tecnologias inéditas como o VW Play, o novo sistema multimídia da montadora que oferece informações do veículo, do sistema de som, de conectividade (sem fios para IOS) , de streaming de conteúdo e de serviços, além de uma loja de aplicativos, que permitirá serviços como Waze, Deezer, Estapar, Porto Seguro e até o iFood.