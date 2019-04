A Toyota confirmou nesta quarta-feira (17/04) que o Novo Corolla brasileiro será o primeiro veículo do mundo equipado com propulsão híbrida flex, um motor elétrico combinado com outro a combustão que aceita etanol ou gasolina, conforme O Popular online, no blog Sobre Rodas, antecipou na terça-feira (16). O anúncio foi feito durante evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, com a presença do governador João Doria e do presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang.

A nova geração do Corolla, que será produzida na unidade de Indaiatuba (SP), tem previsão de chegada às concessionárias brasileiras em outubro. Para os mercados latino-americanos onde o veículo é exportado – Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia – a Toyota planeja sua comercialização a partir do primeiro semestre de 2020.

O modelo será montado sobre a plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture, ou Nova Arquitetura Global da Toyota, em tradução para o português), que já equipa veículos da marca como o Prius, o SUV compacto C-HR e o sedã grande Camry. O Corolla híbrido flex, que terá como base o modelo europeu, será maior que o atual. Ele terá 2,70 metros de distância entre-eixos, 4,64 metros de comprimento, 1,78 metro de largura e e 1,43 metro de altura.

Os estudos envolvendo a tecnologia híbrida flex da Toyota foram anunciados pela fabricante em março do ano passado, enquanto a confirmação de produção aconteceu em dezembro do mesmo ano. “Impulsionando um novo ciclo de evolução tecnológica no País, o anúncio está em linha com os propósitos do Programa Rota 2030 que busca, entre outros temas, estimular a produção de veículos mais eficientes”, afirmou o do presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang.

Testes

Até chegar à formatação do primeiro protótipo, a Toyota realizou diversos testes em escala de laboratório, que tiveram início há quase quatro anos, em meados de 2015. O projeto colocou lado a lado as equipes de engenharia da Toyota Motor Corporation, no Japão, e da Toyota do Brasil, para somar esforços e buscar sintonia entre as tecnologias híbrida e flexfuel.

Em março de 2018, a Toyota anunciou os testes de rodagem com um protótipo híbrido flex no Brasil construído sobre a plataforma de um modelo Prius. A ideia foi colocar à prova a durabilidade do carro em diversos tipos de estradas para avaliar o conjunto motor-transmissão quando abastecido com etanol.