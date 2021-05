Acabou o mistério. Jeep Commander é o nome do novo SUV de 7 lugares da marca que chega ao mercado no segundo semestre e ficará posicionado acima do Compass. Por enquanto, a Jeep divulgou o segundo teaser com mais detalhes do novo modelo que vai ocupar o segmento D-SUV. Em breve, serão revelados mais detalhes e, de acordo com a marca, será o mais tecnológico produzido no Brasil.

O Jeep Commander será produzido sobre a mesma plataforma do Fiat Toro e dos Jeeps Renegade e Compass, mas com algumas alterações principalmente na traseira. O motor deve ser o 1.3 turboflex de 185 cv e a 2.0 turbodiesel, este com um provável aumento de potência e torque para o peso extra. A transmissão será automática de 6 marchas e tração dianteira e o automática de 9 marchas com tração integral automática.

A Jeep também divulgou mais um vídeo mostrando a silhueta do SUV que tem linhas laterais mais quadradas e comprimento maior que o Compass. Na traseira, as lanternas finas e interligadas por uma barra, como nos modelos vendidos no exterior.

A trilha sonora continua como elemento-chave no segundo teaser do modelo inédito e carrega mais um easter egg. Através de um lick de guitarra, a marca apresenta uma sequência Fibonacci, um padrão matemático encontrado na natureza, o habitat original da Jeep. É nesse mood que mostra as linhas laterais mais quadradas, comprimento maior que o Compass e os detalhes da traseira com lanternas de led, entregando o tamanho do modelo, que vai ocupar o segmento premium.