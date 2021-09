A Citroën revelou oficialmente nesta quinta-feira (16) o Novo C3 2023, que estará à venda nas concessionárias da marca no primeiro trimestre de 2022. Produzido no Brasil, na fábrica de Porto Real (RJ), o Novo C3 também será exportado para toda a América do Sul, onde foi desenvolvido, reforçando a posição da Citroën na região, especificamente no Brasil e na Argentina. Também será fabricado na Índia. O hatch aventureiro com jeito de SUV é o primeiro veículo do projeto C-Cubed, que prevê mais dois modelos até 2024 (um SUV e um sedã) baseados na plataforma CMP. A Citroën não revelou informações sobre preços e motorização.

“O projeto C-Cubed vai inaugurar um novo capítulo da história da Citroën na nossa região. Teremos três veículos totalmente novos nos próximos três anos, desenvolvidos em grande parte por nossas equipes e produzidos na América do Sul, reforçando cada vez mais nossa conexão com nossos clientes. Além disso, esses veículos vão se beneficiar de toda a experiência e sinergias que temos agora como Stellantis”, disse Antonio Filosa, COO da Stellantis na América do Sul.

Para o CEO da Citroën, Vincent Cobée, o Novo C3 2023 é um hatchback com algo a mais. “Moderno, conectado e pensado para os consumidores locais, ele é perfeito para promover o crescimento da Citroën”, afirmou. O design único, as cores e a proposta de conectividade deixam evidente que o público jovem será seu alvo. Por isso mesmo, buscou nos SUVS a inspiração por seu porte, altura livre em relação ao solo de 180 milímetros, capô elevado, posição de dirigir elevada e conforto.

Design

O design é diferente do modelo europeu. Ao primeiro olhar, destaque para o capô elevado e moldado junto ao logotipo da marca e o desenho da grade dianteira. Traz também a dianteira caracterizada por uma assinatura luminosa em dois níveis, com os duplos chevrons que se transformam em barras cromadas e se estendem ao longo da largura do veículo, passando pelos faróis antes de se separar e formar um Y nas extremidades. Os faróis são compostos por dois elementos separados, com as lanternas, os indicadores de direção e as luzes diurnas no nível superior, os faróis de luz alta e de luz baixa e o DRL. A assinatura luminosa traseira também reproduz as duas linhas horizontais, formando um triângulo.

As laterais ostentam painéis de proteção esculpidos na carroceria, bem como robustos para-lamas que garantem mais imponência ao veículo. As grandes rodas, a altura livre do solo elevada, as molduras pretas das caixas de rodas, as barras de teto são elementos inspirados nos SUVs. A traseira é menos inclinada, o que tira do C3 o aspecto de hatch cupê, e deixa o design mais convencional.

Customização

O Novo C3 trará uma paleta de cores variadas, bem como um catálogo de acessórios pensados para enriquecer e customizar a entrega. A escolha das cores, dos materiais, bem como sua resistência e os acabamentos foram definidos pelas equipes locais para melhor se ajustar às preferências dos clientes de cada mercado.

O modelo aposta na carroceria de duas cores, com uma linha de separação entre a carroceria e o teto, disponibilizando várias combinações para os clientes. Estarão disponíveis 13 opções de customização na América do Sul, incluindo modelos de cor única e os modelos com opção de duas cores (carroceria de uma cor e teto de outra). Também terá ampla gama de acessórios. O porta-malas tem 315 litros de capacidade.

No interior do Novo C3, o painel horizontal transmite boa sensação de espaço. O bem-estar é reforçado pelos bancos e pelo conforto de condução. Conforme a Citroën, os ocupantes dos bancos traseiros dispõem de um dos melhores espaços para as pernas do segmento.

A tela touch screen de 10 polegadas, a maior do segmento, se destaca no painel de instrumentos, facilitando sua visibilidade e utilização. Ela dispõe da função wireless Mirror Screen, que projeta os aplicativos exibidos no smartphone do condutor. Compatível com o Apple Carplay e o Android Auto, a navegação pelos aplicativos e conteúdos multimídia é facilmente efetuada, quer com o dedo na superfície tátil da tela, quer por comando de voz.