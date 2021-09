A Citroën lança o C4 Cactus X-Series, uma edição especial do SUV da marca francesa, que chega ao mercado em setembro. Produzido no Brasil, o utilitário esportivo terá produção limitada a 600 unidades que valoriza o visual esportivo agregando detalhes de design externos e internos, além de diferenciais exclusivos. O modelo estará disponível nas concessionárias com valor sugerido de R$ 106.990,00

A série especial chega com uma personalização exclusiva. O monograma X-Series se destaca nos detalhes internos e externos do modelo. A cor bronze Ocre nos faróis de neblina e no airbump traz ainda mais esportividade ao SUV C4 Cactus. No interior, destaque para os detalhes personalizados nos bancos, volante em couro e tapetes especiais em tecido.

O C4 Cactus X-Series também inaugura uma nova cor ao portfólio da marca - a Cinza Artense. Um tom diferenciado que remete ao cinza grafite. As barras longitudinais são integradas ao inédito teto dual tone em preto. As rodas de liga leve são pintadas em preto de 16 polegadas.

A versão traz ainda freios ABS com REF (Electronic Brake Distribution), controle de estabilidade de comando (ESP) e de tração (ASR), assistente de partida em rampa (Hill Assist), ar-condicionado digital, piloto automático com regulador e limitador de velocidade e assinatura luminosa em LED. Retrovisores com regulagem elétrica, Isofix, vidros elétricos com função One Touch e outros equipamentos, completam a lista de itens de série do SUV. Além do cluster 100% digital e central multimídia de 7” com sistema de espelhamento Google Android Auto e Apple CarPlay.

O modelo é equipado com o motor flex 1.6 VTi, de 118 cavalos de potência, com sistema de partida a frio, acoplado ao câmbio automático sequencial de 6 marchas, com dois modos de condução: Eco, ideal para ser utilizado no trânsito intenso das grandes metrópoles, tem como principal funcionalidade economizar combustível; e o modo Sport, desenvolvido para obter respostas mais rápidas e potentes do motor.