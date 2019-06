O Chevrolet TrailBlazer 2020 chega ao mercado em versão única, a topo de linha Premier, que substitui a nomenclatura LTZ. Além desta novidade, o modelo traz atualizações no sistema OnStar. Agora, os atendentes do dispositivo poderão enviar indicações do serviço de concierge diretamente para o Waze ou Google Maps em uso pelo Android Auto. Por enquanto, os usuários do Apple CarPlay não terão a nova função.

Os preços começam em R$ 193.190, com motor 3.6 V6 gasolina (279 cv de potência e 35,7 kgfm de força), e chegam a R$ 235.900, com o motor 2.8 TurboDiesel (200 cv de potência e 51 kgfm de força), que conta com um inovador sistema que ajuda a reduzir os níveis de ruído e de vibração do veículo. A transmissão para ambos é automática, de seis marchas, e o modelo tem tração integral com reduzida. O visual continua o mesmo da linha 2019, com exceção do emblema na traseira.

A lista de itens de série segue composta por alerta de colisão frontal, monitores de ponto cego e faixa de rolamento, bem como um sistema que alerta para tráfego perpendicular na traseira do veículo. Há ainda airbags laterais e de cortina, controles de estabilidade e tração, bancos em couro com ajustes elétricos para o motorista, câmera de ré, sensores de luz e chuva e partida remota por meio da chave.

O modelo tem 4,88 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 2,85 metros de distância entreeixos – maior que a dos principais concorrentes.O compartimento do utilitário da Chevrolet vai de 205 a 1.830 litros, dependendo da configuração dos bancos.

Todas as versões têm capacidade para levar até sete ocupantes. As cores oferecidas são Vermelho Edible Berries, Preto Ouro Negro, Cinza Graphite, Branco Summit, Prata Switchblade e Vermelho Chili.