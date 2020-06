A Chevrolet apresentou nesta segunda-feira a linha 2021 do crossover Spin, que chega ao mercado nas próximas semanas. A principal novidade é a adoção do controle eletrônico de estabilidade e tração como item de série em todas as configurações. O modelo ganha também assistente de partida em aclive, alerta de não afivelamento do cinto do passageiro, novo grafismo do painel de instrumentos e a inédita opção de cor Azul Eclipse para a carroceria. Já o controlador de limite de velocidade é outra inovação e está disponível desde as configurações intermediárias. Os preços não foram revelados.

Em relação à parte mecânica, a principal alteração fica por conta da nova geração da transmissão automática de seis marchas, a mesma dos novos Onix e Tracker. O comprador também tem a opção do câmbio manual de seis marchas. No caso do Spin, a transmissão AT6 foi especialmente recalibrada para trabalhar em harmonia com o motor 1.8 SPE/4 ECO Flex de até 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque, o mesmo das outras versões de acabamento: LS, LT e Premier.

Spin Activ

A versão aventureira do Spin é a que traz a maior quantidade de novidades externas. A primeira delas é a adoção da gravata Chevrolet com fundo preto, exclusiva de configurações especiais da marca. A cor preta passa a dar o tom também para os acabamentos da grade frontal, das molduras centrais inferiores do para-choque dianteiro e traseiro além dos estribos laterais e do rack de teto em formato de "U".

Peças escuras com pintura fosca e outras com cobertura brilhante combinam com os demais detalhes visuais do veículo e ajudam a acentuar sua esportividade, incluindo as rodas aro 16 com superfície usinada, os faróis com máscara negra e guias de LED.

O Spin Activ está disponível nas configurações de cinco e sete lugares. O porta-malas pode chegar a 756 litros com a segunda fileira de bancos toda avançada - quase o dobro da capacidade de SUVs da concorrência.

Acabamento premium

O crossover da Chevrolet conta com acabamentos premium na cabine. A conectividade fica por conta do multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay além do sistema de telemática avançada OnStar com seus serviços exclusivos de segurança e proteção patrimonial.

A versão aventureira Activ assim como a de luxo Premier vêm equipadas de série com ar-condicionado, direção elétrica, transmissão automática, câmera de ré com linhas guias, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, entre outros.