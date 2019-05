O Chevrolet Spin 2020 chega às concessionárias da marca com algumas novidades. A principal delas é o lançamento da versão Premier em substituição a LTZ, com o preço de R$ 84.390. O crossover, que ganhou mais apelo visual e equipamentos de série, é oferecido em quatro versões: LS, LT, Premier e Activ7.

De acordo com a Chevrolet, com a chegada do Novo Spin, o único do segmento com até sete lugares, a participação das versões topo de linha (Activ e LTZ) saltaram de cerca de 50% para 66% - ou dois terços do total. A média de emplacamentos do modelo também está subindo. Como comparação, no primeiro quadrimestre do ano foram registradas 7,3 mil unidades vendidas, ante 6 mil unidades no mesmo período do ano passado (+21%).

O Spin 2020 é equipado em todas suas configurações com motor Flex 1.8 ECO de até 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque. A transmissão pode ser automática ou manual, sempre de seis marchas. A Premier é sempre automática.

O crossover traz cromados na moldura da grade frontal, no friso traseiro e nas rodas aro 16. Conta com acabamentos premium na cabine e a conveniência da segunda fileira de bancos deslizantes e a da terceira fileira de bancos articulável.

O Spin Premier vem equipado de série com ar-condicionado, direção elétrica, câmera de ré com linhas guias, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, ajuste de altura dos faróis, além de luz de posição diurna em LED e capacidade para 7 ocupantes. Também oferece o multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay além do sistema de telemática avançada OnStar.

O crossover também ficou até R$ 1.400 mais caro. O preço inicial é de R$ 68.790, R$ 1.200 mais do que a linha 2019. A versão LT passou para R$ 73.990, um aumento de R$ 1.300, enquanto a nova Premier ficou R$ 1.400 mais cara que aLTZ e será vendida por R$ 84.390. A Activ7 agora é comercializada por R$ 89.990, um acréscimo de R$ 1.400.