A General Motors anunciou que lançará a primeira versão elétrica da picape Chevrolet Silverado, o modelo mais vendido da empresa nos Estados Unidos. O plano é liderar o segmento de EVs na América do Norte até meados da década. A Silverado elétrica será produzida na Factory Zero, voltada para veículos de zero emissão, onde também será fabricado o GMC Hummer EV SUV .

A GM está investindo 27 bilhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos e projeta comercializar mais de 1 milhão deles até 2025 pelo mundo. A versão elétrica da Silverado está sendo projetada desde o início para ser um legítimo EV, unindo todo potencial da plataforma Ultium com as consagradas virtudes da picape de grande porte da Chevrolet. A previsão é que o produto supere os 640 quilômetros de autonomia com carga total das baterias quando chegar ao mercado.

O anúncio do lançamento da primeira picape elétrica da Chevrolet confirma o comprometimento da marca em continuar um legado que já supera 100 anos de tradição e liderança neste que é o mais importante segmento nos EUA, ao mesmo tempo que faz a transição para um futuro totalmente elétrico.

Hummer EV SUV

Já o Hummer SUV representa o próximo capítulo desta fase eletrificada do Hummer, que começou recentemente com a apresentação de uma super picape com início de produção programada para o fim deste ano. O SUV chegará depois para ser mais uma opção, permitindo ao consumidor escolher qual modelo mais combina com o seu estilo de vida, sem abrir mão da extraordinária capacidade de superar obstáculos e de viajar num veículo zero emissão.

O Hummer SUV chama a atenção por suas tecnologias. Conta com até três unidades de propulsão que, juntas, ultrapassam os 840 cavalos potência e permitem ao veículo arrancar de 0-100 km/h em cerca 3,5s, de acordo com estimativas. Oferece ainda funcionalidades como o modo Crabwalk para esterçamento das quatro rodas em manobras, o Super Cruise para condução autônoma em estradas além de um gerador próprio capaz de alimentar desde eletrônicos até outros EVs.