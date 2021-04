A Chevrolet vai retomar a produção em ritmo acelerado da picape S10 a partir da segunda quinzena de maio, na fábrica de São José dos Campos (SP), que coincide com a chegada da linha 2022. A produção foi parcialmente impactada pelo desabastecimento que atinge a cadeia de suprimentos em razão da pandemia. Até então, a Nova S10 liderava os emplacamentos da categoria.

A principal novidade da linha 2022 fica por conta das rodas com novo design para a versão LTZ, a mais vendida da gama. A S10 está disponível em três opções de carroceria (cabine dupla, cabine simples e chassis cab), cinco níveis de acabamento (LS, Advantage, LT, LTZ e High Country), duas opções de motorização (2.5 Flex e 2.8 Turbo Diesel), assim como duas opções de transmissão (MT6 e AT6) e tração (4x2 e 4x4). São seis opções de pintura externa: Branco Summit, Prata Switchblade, Preto Ouro Negro, Vermelho Edible Berries, Cinza Topázio e Azul Eclipse.

Campanha

Uma inédita campanha da Nova Chevrolet S10 começa a ser veiculada na mídia para destacar o novo momento do produto. Conforme a General Motors, o objetivo é poder atender a forte demanda pela picape, que tem uma longa relação com o agronegócio, o setor que mais prospera no país. A campanha ressalta que os desafios que a sociedade enfrenta não são menores para o agronegócio.

As imagens já exibem a linha 2022 da picape da Chevrolet, que foi recentemente atualizada em design, mecânica, segurança e conectividade, com destaque para a identidade visual exclusiva da versão topo de linha High Country, nova turbina e calibração do motor diesel, estrutura reforçada de cabine com seis airbags de série, além de opção de sistema de frenagem autônoma de emergência, Wi-Fi nativo e projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play.

"Existe uma forte demanda pela Nova Chevrolet S10, principalmente pelas versões mais equipadas, que hoje superam mais da metade das vendas. Isso mostra que, além de confiabilidade, robustez e potência, o consumidor de picapes está buscando o mais alto nível de segurança e conectividade", explica Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de produto da GM.

Assim como a S10, o Trailblazer está chegando às concessionárias como linha 2022. O utilitário esportivo de grande porte e sete lugares da Chevrolet também passou recentemente por atualização visual, mudanças mecânicas e adicionou equipamentos de série, como o Wi-Fi nativo e o sistema de frenagem autônoma de emergência. O modelo é ofertado exclusivamente na versão topo de linha Premier 2.8TD AT6.