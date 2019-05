A linha 2020 da Chevrolet S10 já está à venda das concessionárias da marca com algumas novidades, inclusive os preços. A picape também vem com o apoio de cabeça na posição central do banco traseiro nos modelos com cabine dupla e uma nova funcionalidade do sistema OnStar, que passa a funcionar integrado ao Waze ou ao Google Maps.

Com relação aos preços, a versão Advantage 2.5 MT 4x2, que ficou R$ 2.500 mais cara, é oferecida por R$ 109.590. A menor alta foi da versão LT 2.5 Flex AT 4×2, que passou de R$ 129.590 para R$ 130.490. Já o maior reajuste foi da LTZ 2.8 AT 4×4, que subiu de R$ 185.190 para R$ 188.990. A única que não aumentou foi a High Country, que se mantém em R$ 191.990.

A S10 tem três opções de cabine (simples, dupla e chassis cab), duas de motorização (2.8 TurboDiesel e 2.5 SIDI Flex), dois tipos de transmissão (manual e automática, ambas de seis velocidades), além de dois tipos de tração (4x2 e 4x4 com reduzida e seletor eletrônico).

A picape pode ser equipada com seis airbags, alerta de colisão frontal, alerta de mudança involuntária de faixa, câmera de ré com gráficos para auxílio em manobras, alerta de baixa pressão dos pneus, controle eletrônico de estabilidade e tração, controle de velocidade em declive, etc.

De acordo com a Chevrolet, a S10 é a única no segmento equipada com o sistema CPA, que funciona como um filtro de vibrações e ruídos do motor TurboDiesel (200 cv) e possibilita o acoplamento antecipado da transmissão automática, melhorando também a eficiência energética em até 13% em relação a versão sem a tecnologia.

Já a versão Flex com injeção direta de combustível (206 cv) também se destaca pela relação desempenho e economia de combustível. O modelo igualmente oferece transmissão automática ou manual de seis velocidades.

Acabamento interno premium, direção com assistência elétrica progressiva, banco com ajuste elétrico, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, luz de condução diurna em LED, sensor de estacionamento dianteiro, acionamento remoto da ignição e do ar-condicionado além de sistema de áudio de alta definição são alguns dos itens disponíveis.

A linha 2020 da S10 chega com as seguintes opções de cores: Azul Old Blue Eyes, Prata Switchblade, Branco Summit, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Vermelho Edible Berries e Preto Ouro Negro.

Versões e preços da Chevrolet S10 2020:

LS Diesel 4x4 (chassi): R$ 126.690 (+ R$ 2.800)

LS Diesel 4x4 (cabine simples): R$ 133.590 (+ R$ 2.900)

Advantage 2.5 4x2: R$ 109.590 (+ R$ 2.500)

LT 2.5 Flex AT 4x2: R$ 123.990 (+ R$ 2.600)

LT 2.5 Flex AT 4x4: R$ 129.150 (+ R$ 2.160)

LTZ 2.5 Flex AT 4x2: R$ 130.490 (+ R$ 900)

LTZ 2.5 Flex AT 4x4: R$ 138.990 (+ R$ 1.000)

LT 2.8 Diesel MT 4x4: R$ 166.090 (+ R$ 3.500)

LT 2.8 Diesel AT 4x4: R$ 171.890 (+ R$ 3.300)

Midnight 4x4: R$ 175.590 (+ R$ 1.000)

LTZ 2.8 Diesel AT 4x4: R$ 188.990 (+ R$ 3.800)

High Country 2.8 Diesel 4x4: R$ 191.990 (sem alteração)