A Chevrolet revelou as primeiras imagens do Novo Tracker, que chega às concessionárias da marca até o fim de março, com inovações tecnológicas relacionadas a segurança, conectividade e eficiência energética. Será o primeiro dos sete lançamentos que a montadora irá realizar em 2020.

O novo Chevrolet Tracker 2021, que será produzido em São Caetano do Sul, terá a mesma plataforma usada no Onix Hatch no Onix Plus. Os dois modelos compartilham a plataforma GEM (Global Emergent Markets). Os interessados em mais detalhes sobre o produto devem entrar no site da Chevrolet e se inscrever na página do lançamento (https://www.chevrolet.com.br/lancamentos/SUV ).

"As primeiras imagens antecipam detalhes do sistema de iluminação do veículo. Na dianteira, os faróis contarão com uma tecnologia inovadora, enquanto, na traseira, as lanternas são de LED com efeito tridimensional", explica Hermann Mahnke, diretor de Marketing da GM América do Sul. As fotos mostram a carroceria esculpida com linhas esportivas e por acabamentos que remetem à sofisticação.

Ainda não há informações oficiais, mas os preços devem ficar entre R$ 70 mil (versão inicial) e R$ 110 mil (versão top). O SUV da Chevrolet, de acordo com os concessionários, terá quatro versões: MT, LT, LTA e Premier. A versão mais cara será a única a ter internet à bordo, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, teto solar panorâmico e bancos de couro.

O Novo Tracker, dependendo da versão, será equipado com os motores 1.0 turbo de 116 cv e 1.2 turbo de 133 cv, acoplados aos câmbios manual e automático de seis marchas.