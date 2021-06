Com seu apelo esportivo, o Chevrolet Onix RS 2021 chama a atenção por onde passa. O Sobre Rodas testou o hatch compacto que está posicionado entre as versões LTZ e Premier e é equipado com o motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Com preço de R$ 83.450, tem como concorrentes o Hyundai HB20 Sport, Fiat Argo HGT e o Renault Sandero RS, além do Volkswagen Polo GTS.

O Onix RS se destaca por um conjunto de para-choques exclusivos, grade dianteira em formato de colmeia, gravata da marca pintada de preto e emblema RS em vermelho. Traz ainda um kit aerodinâmico que inclui spoiler frontal e traseiro, saia lateral e aerofólio sobre a tampa do porta-malas. Traz jornalism ainda teto e retrovisores pintados em preto metálico, faróis com máscara negra, acabamento das luzes diurnas em preto brilhante, rodas de liga leve de 16 polegadas com design exclusivo, emblema Onix pintado de preto fosco. É impossível não olhar.

Interior

A beleza da parte externa do RS é completada por um interior com os bancos revestidos parcialmente em couro e acabamentos na cor vermelha nas saídas de ar/costuras do volante, dos bancos e dos tapetes de carpete. O painel de instrumentos também recebe grafismo com detalhes em vermelho e acabamento escurecido tanto para a cabine quanto para o teto. O espaço interno é adequado para quatro adultos e traz porta-malas de 275 litros. Quem viaja atrás tem boa área para pernas.

O consumidor ainda pode personalizar o veículo com diversos acessórios, como tapetes de carpete com borda vermelha e logo "RS", pedaleiras esportivas, tapete de bandeja de porta-malas, ponteira do escapamento cromada com dupla saída e antena de teto mais curta. Ele é vendido nas cor preta por R$ 83.450 e nas cores branca, com acréscimo de R$ 850), e vermelha, com acréscimo de R$ 1.600.

O Onix RS traz nova multimídia MyLink com tela maior de 8 polegadas compatível com Android Auto e Apple Car Play. Mas não oferece o sistema wi-fi nativo, carregador de smartphone por indução e o serviço de concierge OnStar. O quadro de instrumentos traz tela TFT de 3,5 polegadas

Direção com assistência elétrica, computador de bordo, ar-condicionado, travas e vidros elétrico com controle remoto na chave, luz de condução diurna em LED, sensor de estacionamento traseiro, controle de cruzeiro, banco do motorista com ajuste de altura, volante com ajuste de altura e profundidade, isofix para fixação de bancos infantis e alarme.

No quesito segurança, o Chevrolet Onix RS oferece seis airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de partida em rampa, controles de tração/estabilidade e assistente de frenagem de urgência.

Motorização

O Onix RS é equipado com o mesmo motor 1.0 turbo flex de três cilindros das demais versões turbinadas. Ele entrega até 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque quando abastecido com etanol, acoplado câmbio automático de seis marchas. O motor garante boas respostas a partir dos baixos giros e ainda retomadas eficientes. É econômico e chega a fazer 10,11 km/l na cidade e 14,4 km/l na cidade com gasolina. Já com etanol faz 8,3 km/l na cidade e 12 km/l na estrada, conforme dados do Inmetro.

O Onix RS conta com um acerto específico para as suspensões que são macias. A direção assistida eletricamente é leve e mais voltada à esportividade. Os freios são a discos à frente e tambor atrás. Bem calibrados, eles permitem frenagens eficientes e ainda o pedal possui um acionamento progressivo.

FICHA TÉCNICA

Chevrolet Onix RS

Preço básico: R$ 83.990

Motor: três cilindros em linha 1.0, 12V, turbo, duplo comando de válvulas, injeção indireta

Cilindrada: 999 cm³

Combustível: flex

Potência: 116 cv a 5.500 rpm (g/e)

Torque: 16,3 kgfm (gasolina) e 16,8 kgfm a 2.000 rpm (etanol)

Câmbio: automático sequencial, seis marchas

Direção: elétrica

Suspensão: MacPherson (d) e eixo de torção (t)

Freios: discos ventilados (d) e tambor (t)

Tração: dianteira

Dimensões: 4,163 m (c), 1,730 m (l), 1,476 m (a)