O Chevrolet Onix Plus (aspirado e turbo) é o carro mais econômico do país, tanto com etanol quanto com gasolina no tanque, de acordo com a edição 2021 do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Com eficiência energética de 1,34 MJ/Km, informa o órgão, o Chevrolet Onix Plus registrou, quando abastecido com etanol, consumo de 10,1 km/l na cidade e de 12,5 km/l na estrada. Com gasolina no tanque, fez 14,3 km na cidade e 17,7 km/l na estrada.

A nova família de motores é a mesma que equipa o Tracker turbo, que consta na lista do Inmetro como o SUV mais econômico de sua categoria. Os demais modelos da Chevrolet no mercado também se destacam pelo baixo consumo de combustível e todos aparecem entre os melhores em suas respectivas categorias. Desde a picape S10 até o Camaro, que, entre os superesportivos, diferencia-se por trazer tecnologia capaz de desligar metade dos cilindros do motor V8 para poupar gasolina e reduzir emissões em ritmo de cruzeiro.

O relatório do Inmetro reúne aproximadamente mil diferentes configurações de veículos nacionais e importados habilitados para comercialização no país. Os dados de consumo e eficiência energética são os mesmos que constam nas etiquetas dos automóveis no showroom das concessionárias.O programa existe há mais de uma década e é coordenado pelo Inmetro em parceria com o Conpet, Ibama, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente e a Cetesb, e trata de informações sobre consumo de combustível, eficiência energética e classificação do veículo e emissões de CO2, funcionando como uma referência para o consumidor tomar sua decisão de compra.

"O motor do Onix faz parte de uma nova geração de propulsores da GM e conta com as mais modernas tecnologias disponíveis para oferecer eficiência energética, performance e baixo custo de manutenção. O sistema avançado de gerenciamento eletrônico do veículo ajuda a potencializar os resultados em qualquer condição de uso, na cidade ou na estrada, seja na opção de transmissão manual ou na automática", explica Ricardo Fanucchi, diretor-geral da Engenharia de Produto da GM América do Sul. A meta da GM é ser uma empresa neutra em carbono até 2040.

Ranking

De acordo do Inmetro, em segundo lugar ficou o Renault Kwid Lif, ao registrar consumo energético de 1,39 MJ/km. Quando abastecido com etanol, o hatch teve consumo de 10,3 km/l na cidade e de 10,8 km/l na estrada. Com gasolina, fez 14,9 km na cidade e 15,6 km/l na estrada.

Na terceira colocação ficou o Chevrolet Onix 1.0, com eficiência energética de 1,40 MJ/Km. Conforme o Inmetro, com etanol, o hatch Onix registrou consumo de 9,9 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada. Quando abastecido com gasolina, fez 13,9 km/l na cidade e 16,7 km/l na estrada.