Quem é líder não pode ficar acomodado. Seguindo esta máxima e um ano após o lançamento da nova geração, a Chevrolet lançou nesta quarta-feira (23) o Onix RS 2021, com apelo esportivo, e o Onix Plus Midnight 2021, com acabamento todo preto. Ambos chegam na primeira quinzena de outubro ao mercado, quando os preços serão anunciados, mas serão posicionados entre as versões LTZ e Premier.

Além das novidades no visual, os modelos Onix RS e Onix Plus Midnight estreiam a nova multimídia MyLink com tela maior de 8 polegadas e são equipados com seis aribags, enquanto o motor é o 1.0 turbo de 3 cilindros com potência de 116 cv e 16,8 kgfm com etanol, acoplado câmbio automático de seis marchas.

Com os lançamentos, a família Onix cresce e passa a oferecer seis níveis de acabamento (MT, LT, LTZ, RS, Midnight e Premier). Mas, a Chevrolet anunciou que terá mais novidades na linha 2021. A previsão da montadora é que tanto a versão RS como a Midnight deverão responder por algo em torno de 5% a 10% dos respectivos mix de vendas.

O motor é o mesmo 1.0 turbo flex de três cilindros das demais versões, sem alterações. Ele entrega até 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque quando abastecido com etanol. A marca reitera que a Onix hatch já conta com um acerto específico para suspensão e direção mais voltado à esportividade.

Onix RS

O Chevrolet Onix RS traz acabamentos com apelos esportivos destacando-se a grade frontal em formato de colmeia, gravatinha da marca pintada de preto, emblema RS pintado de vermelho, novo para-choque que simular difusor de ar e um kit aerodinâmico que inclui spoiler frontal e traseiro, saia lateral e aerofólio.

A versão esportiva agrega ainda teto e retrovisor pintados em preto metálico, faróis com máscara negra, acabamento das luzes diurnas em preto brilhante, rodas de 16 polegadas com design exclusivo, emblema Onix pintado de preto fosco. No interior, traz volante com base reta e costuras vermelhas, bancos inteiriços e costuras em vermelho, detalhes m pintados de vermelho no painel e acabamento escurecido tanto para a cabine quanto para o teto.

Agora, a central multimídia conta com tela de 8" para o My Link compatível com Android Auto e Apple Car Play. Segundo a Chevrolet, a tela maior para o aparelho será ampliada para as demais versões do Onix e do Onix Plus.

Direção com assistência elétrica, computador de bordo, ar-condicionado, travas e vidros elétrico com controle remoto na chave, sensor de estacionamento traseiro, controle de cruzeiro, banco do motorista com ajuste de altura, volante com ajuste de altura e profundidade, seis airbags, assistente de partida em rampa e controles de tração e estabilidade completam a lista de itens de série do Onix RS.

O consumidor ainda pode personalizar o veículo com diversos acessórios, como tapetes de carpete com borda vermelha e logo "RS", pedaleiras esportivas, tapete de bandeja de porta-malas, ponteira do escapamento cromada com dupla saída e antena de teto mais curta.

Onix Plus Midnight

Baseada na versão topo de linha Premier do sedã compacto da Chevrolet, a nova versão Midnight , cuja série já fez sucesso com a picape S10 e os SUVs Tracker e Equinox, traz

conjunto frontal mais esportivo, com a nova grade tipo colmeia em preto brilhante e pelos faróis tipo projetor com máscara negra. Destaque também para os logos da Chevrolet e para uma série de peças pintadas de preto na carroceria. Rodas escurecidas de 16 polegadas de 16 polegadas, frisos e o logo Onix trazem o mesmo acabamento.

Por dentro, o Onix Plus Midnight traz volante multifuncional com revestimento premium, acabamento em preto brilhante do aro inferior e a gravata Chevrolet com fundo escurecido. Os bancos receberam acabamento premium na cor “Jet Black”.

Assim como o Onix RS, o Onix Plus Midnight oferece como principais equipamentos de série central multimídia com conectividade via Android Auto e Apple Car Play e tela de 8", direção com assistência elétrica, ar-condicionado, sensor de estacionamento traseiro, controle de cruzeiro, banco do motorista com ajuste de altura, volante com ajuste de altura e profundidade, assistente de partida em rampa e controles de tração e estabilidade. Além disso, agrega ainda câmera de ré, acendimento automático dos faróis por meio de sensor crepuscular e chave presencial com partida por botão.