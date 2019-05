A Chevrolet celebra a produção de 750 mil picapes compactas em 39 anos no mercado brasileiro, com o lançamento da linha 2020 da Montana, que chega às concessionárias da marca a partir deste mês em duas versões - LS, por R$ 54.290, e a Sport, por R$ 65.090 -, e com cinco opções de cores. O modelo é equipado com motor 1.4 da geração EconoFlex de até 99 cavalos, com câmbio manual de cinco marchas.

A unidade que representa o feito é um modelo na configuração de entrada (LS), que se destaca por trazer direção hidráulica de série e, de acordo com a Chevrolet, pelo menor consumo de combustível combinado da categoria. Outro diferencial é a caçamba, com capacidade de levar até 756 Kg de carga útil – a maior da categoria.

A marca estreou neste segmento no início dos anos 1980. As 750 mil unidades de picapes compactas da Chevrolet somam a fabricação da pioneira Chevy 500 (1983-1995), da Corsa Pick-Up (1995-2003) e da primeira Montana (2003-2010), além da geração atual, que representa a maior parte do volume por coincidir com o momento de maior demanda por este tipo de produto no mercado.

“No caso da Montana, os maiores clientes são pequenos comerciantes (45%) e prestadores de serviços (25%) que necessitam transportar cargas leves em perímetro urbano com agilidade e baixo custo”, destaca Marcelo Tezoto, diretor de Vendas Diretas da GM.