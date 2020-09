A Chevrolet prepara duas novidades focadas em design para a linha Onix, uma específica para o hatch (versão RS) e outra para o sedã. A mais sofisticada delas é o Onix Plus Midnight. O modelo se diferenciará pelo visual e acabamento "todo preto", seguindo a Nova S10 e o SUV Equinox. A série Midnight é a mais popular da Chevrolet no mercado e já faz sucesso com outros tipos de carroceria, como a picape S10 e o SUV Equinox.

"Também é a série mais eclética da marca Chevrolet, pois a customização Midnight sempre imprime uma personalidade bem distinta de acordo com a proposta do veículo. Pela primeira vez no mundo o conceito será visto no Onix Plus", destaca Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

Já o Onix RS será equipado com o motor 1.0 turbo e terá um pacote de equipamentos exclusivo no mercado brasileiro para atender as preferências do consumidor local, principalmente para aqueles que gostam de visual esportivo. “ A versão conta com acabamentos específicos que proporcionam uma aparência exclusiva ao acentuar as linhas aerodinâmicas da carroceria e dão um toque mais marcante para o interior", explica Hermann Mahnke, diretor-executivo de Marketing da GM América do Sul.