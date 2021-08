Após confirmar o lançamento dos novos Bolt EV e Equinox este ano, a Chevrolet anunciou nesta quarta-feira (18) a inédita S10 Z71 2022 que estará a partir de outubro nas concessionárias da marca. O modelo é conhecido principalmente por agregar um visual mais aventureiro a picapes e, por isso mesmo, vai acirrar a concorrência com a Ford Storm, Volkswagen Amarok Extreme e Toyota Hilux GR. Por enquanto, a Chevrolet só liberou uma foto do logotipo ZT1 destacando a letra Z em vermelho com os números 7 e 1 com acabamento cromado.

Com mais de 25 anos de tradição,a S10 é a única picape da categoria com mais de 1 milhão de unidades produzidas no país. De lá para cá, foram inúmeras atualizações mecânicas, tecnológicas e visuais, sempre com foco na robustez e capacidade todo-terreno.

"Continuamos investindo também no fortalecimento da marca S10. Com a adição da versão High Country, trouxemos um público que busca o máximo em sofisticação, conectividade e segurança. Já a versão Z71 chegará em outubro para atrair um perfil de consumidor inédito à picape", diz Hermann Mahnke, diretor-executivo de Marketing da GM América do Sul.

Agora, só falta ser anunciada a última das quatro novidades prometidas pela Chevrolet para este ano, que deve ser uma versão especial do sedã Cruze.