A Chevrolet iniciou nesta quarta-feira (11) a pré-venda do Novo Bolt EV, que será comercializado por R$ 317.000,00 na versão Premier. O modelo, que será lançado oficialmente em setembro, já pode ser encomendado através de uma página específica no site www.chevrolet.com.br/bolt-pre-venda

Os interessados precisam efetuar pagamento de R$ 5 mil como sinal, que será abatido do valor total do veículo no momento da compra e sua entrega.

Os consumidores que adquirirem o primeiro lote do novo carro elétrico da Chevrolet durante o período de pré-venda ganham um carregador wallbox de 7,4 kVA de potência homologado pela GM, que permite ao veículo autonomia de aproximadamente 40 quilômetros a cada hora de carga. O item é disponibilizado como acessório nas 79 concessionárias da marca habilitadas para comercializar e dar assistência a carros elétricos pelo país. Em Goiânia, a Tudo Chevrolet e a Cical vão comercializar o veículo.

Além disso, o proprietário do novo Bolt EV terá direito durante um ano aos pacotes Protect e Connect do OnStar, um ano de Wi-Fi com 20 GB por mês e 14 mensalidades do dispositivo Veloe.

O Bolt EV é equipado com motor de 203 cv (150 kW) de potência e 36,7 kgfm de torque. O conjunto de baterias é de 66 kWh, com autonomia de até 416 quilômetros em média. Outros destaques do modelo 100% elétrico da Chevrolet são os 10 airbags, central multimídia com tela de 10,2' com Android Auto e Apple CarPlay, carregador wireless, sistema de som premium Bose com 7 alto-falantes de subwoofer, o sistema de câmeras 360 graus, painel de instrumentos digital, conexão WiFi integrada, entre outros.

"O Bolt EV é o elétrico de zero emissão mais vendido da sua categoria no Brasil e o novo modelo evolui nos aspectos mais relevantes para o consumidor, como em tecnologia, acabamento e design. Tudo isso posiciona o produto em um outro patamar e tem como propósito manter a Chevrolet na vanguarda dos carros elétricos", destaca Ricardo Fanucchi, diretor-geral da Engenharia de Produto da GM América do Sul.