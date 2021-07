Depois de comunicar a retomada dos investimentos de R$ 10 bilhões no país e de confirmar o desenvolvimento da futura geração da picape Montana, a General Motors vai revelar os quatro próximos produtos Chevrolet que lançará até o fim do ano no Brasil. Eles aparecem no teaser divulgado nesta quarta-feira (21) pela montadora. As novidades, de acordo com o mercado, são as reestilizações do Chevrolet Bolt e do SUV Equinox; a picape S10 na versão Z71; e o Cruze, que deve receber uma edição especial.

Os produtos serão anunciados um a um através de websérie promovida pela marca a partir da próxima semana. A sequência de divulgação dos vídeos não corresponde necessariamente a ordem da chegada dos modelos às concessionárias.

"A Chevrolet está preparando uma grande ofensiva no segundo semestre, que inclui novidades nos mais estratégicos e promissores segmentos do mercado. Vamos ter uma novidade por mês a partir de setembro", diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

Conforme a GM, “as novidades focam públicos com necessidades e anseios distintos e vão inovar também ao incorporar tecnologias inéditas para a marca, reforçando o portfólio vencedor da Chevrolet no país”.