O Chevrolet Equinox 2021 chega à rede concessionária da marca em abril. A novidade é que o modelo passa a ser ofertado exclusivamente na versão topo de linha Premier com o motor 1.5 turbo de 172 cavalos, 27,8 kgfm de torque a 2.500 rpm, acoplado ao câmbio automático de seis marchas, com tração integral. O modelo estreia em três diferentes opções de cores para a carroceria: Preto Global, Prata Switchblade e o inédito Branco Abalone. Os preços não foram divulgados.

"No caso do Equinox, este motor é o que melhor combina alto desempenho com eficiência energética, característica cada vez mais relevante para o consumidor", explica Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul. Além disso, a empresa anuncia que está comprometida em continuar reduzindo as emissões de carbono, com o objetivo de zerá-las globalmente em todo portfólio de veículos até 2035.

Contará com seis airbags, farois full-LED com faixo alto inteligente, sensor de ponto cego, frenagem automática de emergência, central multimídia de 8” com Android Auto e Apple CarPlay, telemática avançada OnStar com app para comandar funções do veículo pelo smartphone, teto solar panorâmico, sistema de som Bose, carregador wireless, ar-condicionado digital de duas zonas, banco do motorista com ajuste elétrico e memória, porta-malas com abertura e fechamento por movimento.

Entre os itens de segurança destaque para alerta de colisão frontal com detecção de pedestres, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, alerta de movimentação traseira, assistente de permanência na faixa, alerta vibratório de segurança no banco do motorista, indicador de distância do veículo à frente e assistente de estacionamento Easy Park.