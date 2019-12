O Chevrolet Equinox 2020, que chega ao mercado no início de 2020, terá mais uma opção de motorização. É a 1.5 Turbo, associada a uma transmissão de seis marchas, que estreia com a versão especial Midnight, de acabamento interno e externo todo escurecido, e estará disponível também para a versão topo de linha Premier. Assim, a linha 2020 será oferecida em quatro configurações, divididas em três níveis de acabamento ( LT, Midnight e Premier), duas opções de motorização (1.5 Turbo e 2.0 Turbo) e duas de tração FWD e AWD, com preços entre R$ 129.990 e R$ 162.990 (veja abaixo).

Ao lançar novas versões, a General Motors deixou claro que quer brigar na faixa de preços entre R$ 100 mil e R$ 160 mil, que representa 67% de todo o segmento de SUVs e onde está o Jeep Compass. Também cumpriu a promessa de realizar 11 lançamentos em 2019. Para 2020, quando a General Motors iniciará o novo programa de investimentos de R$ 10 bilhões e também já anunciado como o ano dos SUVs pela Chevrolet, serão 7 novidades, começando com a Tracker, que chega no primeiro trimestre.

Motorização

O Equinox 1.5 Turbo desenvolve 172 cavalos de potência e 27,8 kgfm de torque, associado a uma transmissão automática de seis marchas. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 9,2 segundos, ficando atrás dos 7,6 segundos do Equinox 2.0. De acordo com dados do Inmetro, o modelo percorre com gasolina no tanque 11,7 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade -- médias até 8,3% melhores que o modelo 2.0 Turbo

O motor 2.0 turbo de 262 cv e 37 kgfm de torque acoplado ao câmbio automático de nove marchas continua a ser oferecido na versão Premier. As versões LT 1.5 e Midnight 1.5 são equipadas apenas com tração dianteira, enquanto as versões Premier 1.5 e Premier 2.0 trazem opção de tração integral acionada eletronicamente.

Equipamentos de série

Desde a versão de entrada LT, a lista de equipamentos é generosa. Começa já com seis airbags, ar-condicionado digital de duas zonas, faróis de xenon com LRD de LED, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, banco do motorista com regulagem elétrica, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e chave presencial.

No Equinox Midnight (1.5), as rodas de liga leve sobem de 17 para 19 polegadas e ganham pintura preta. O tom é repetido na grade frontal, logotipo da Chevrolet e no interior com temática escura. A carroceria é pintada em Preto Global nessa versão.

Já o Equinox Premier (1.5 e 2.0) traz porta-malas com abertura elétrica, partida remota, detector de pedestres, frenagem autônoma de emergência, faróis full-LED, teto solar, sistema de som Bose, banco com memória, assistente de permanência em faixa, park assist e alerta de tráfego cruzado.

A única diferença do Chevrolet Equinox Premier 2.0 para o 1.5, além do motor mais potente, fica por conta do sistema start/strop, escapamento duplo na traseira, sistema de redução de ruído externo e grade frontal ativa.

Preços e versões

LT 1.5 (R$ 129.990) – Traz controles de tração e estabilidade, freio de estacionamento elétrico, seis airbags, faróis com projetores e lâmpadas de xenônio, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, acendimento automático dos faróis, assistente de partida em rampa, câmera de ré, ar-condicionado automático de duas zonas, chave presencial, central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas, navegação por GPS e espelhamento de smartphones via Android Auto ou Apple Car Play, e rodas de liga-leve de 18 polegadas.

Midnight 1.5 (R$ 131.990) - Mesmos itens da LT 1.5 com grade frontal preta, rodas de 19 polegadas pintadas em preto, acabamento interno escurecido, faróis de neblina com máscara negra, logo da Chevrolet em preto.

Premier 1.5 (R$ 154.990) - Mesmos itens da versão LT 1.5, adicionando abertura do porta-malas por sensor, alerta de colisão frontal com frenagem ativa e detecção de pedestres, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de permanência em faixa, assistente de estacionamento automático, banco do motorista com memória, carregador wireless para smartphone, faróis full-LED adaptativos, partida remota, sistema de som Bose, rodas de 19", teto solar panorâmico, tração integral

Premier 2.0 (R$ 162.990) - Mesmos itens da Premier 1.5 com o acréscimo do motor 2.0 turbo, câmbio automático de nove marchas, start/stop, ponteira dupla de escape, grade do radiador ativa e sistema de redução de ruído.