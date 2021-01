O retorno da versão LTZ para o Cruze é uma das principais novidades da Chevrolet para a linha 2021, que chegará em meados de fevereiro às concessionárias da marca, quando os preços serão divulgados, com design atualizado, apelo mais esportivo e pacote de equipamentos ainda mais completo. A versão intermediária do Novo Cruze vai estar disponível também para o modelo Sport6, que, por sua vez, ganhará visual mais sofisticado na versão Premier - para acompanhar o acabamento mais exclusivo e requintado da configuração topo de linha do sedã.

Na versão LTZ, o sedã inova ao trazer rodas, grade e para-choque mais esportivos, além de um pacote de equipamentos diferenciado para a categoria. O novo produto ficará posicionado entre as versões LT e Premier na gama, exatamente na faixa de preço mais buscada pelos clientes deste segmento.

Além do estilo frontal diferenciado, o Novo Cruze LTZ caracteriza-se pelas rodas aro 17 com acabamento especial, lanternas com LED, interior premium em tom escurecido, câmera de ré de alta definição e pela nova geração do Chevrolet MyLink com sistema de Wi-Fi nativo, e OnStar. O modelo continua equipado com o motor 1.4 turbo flex de 153 cv e 24,5 mkgf de torque (2.000 rpm) acoplado à transmissão automática de seis marchas.

"As mudanças têm como intuito gerar maior diferenciação entre as três versões do Cruze, reforçando a identidade de cada uma delas para atender as preferências dos diferentes perfis de consumidores", explica Rodrigo Fioco. Diretor de marketing de produto da GM América do Sul.

O Cruze e do Cruze Sport6 terão sete opções de cores: Cinza Satin Steel, Branco Abalone, Vermelho Edible Berries, Preto Ouro Negro, Branco Summit, Azul Eclipse e Prata Switchblade.

Equipamentos de cada versão

LT - motor turbo com injeção direta de combustível (até 153 cv e 24,5 kgfm), transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select", direção elétrica progressiva, seis airbags, sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA"), alerta de pressão dos pneus, indicador de nível de vida de óleo, controle de tração e estabilidade, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré, faróis e lanternas de neblina, regulagem de altura dos faróis, luz de condução diurna, assistente de partida em aclive, ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura e sistema automático de recirculação, Chevrolet MyLink com tela de 7", Android Auto e Apple Car Play, sistema premium de áudio com 4 alto-falantes, 2 Tweeters, controlador de velocidade de cruzeiro, travas e vidros elétricos por comando remoto pela chave, sistema Stop/Start desabilitável, acabamento interno premium na cor "Jet Black", roda de liga leve aro 17", computador de bordo com três modos (informações gerais, viagem e consumo), sistema OnStar com myChevrolet App e Wi-Fi nativo.

LTZ - conteúdo da versão LT mais roda com acabamento especial escurecido, grade e para-choque dianteiro exclusivos (sedã), MyLink com tela de 8" e navegador, lanternas em LED, câmera de ré de alta resolução, luz de condução diurna em LED, sistema de ignição do motor e abertura da travas das portas por botão via reconhecimento da chave presencial, sensor de estacionamento dianteiro, friso cromado na base das janelas e maçanetas laterais, computador de bordo com tela colorida de cinco modos (informações gerais, de áudio, de telefone, de navegação, configurações do veículo), retrovisor com rebatimento elétrico e teto solar (Sport6).

Premier - conteúdo da versão LTZ mais rodas, grade e para-choque dianteiro exclusivos, sistema de estacionamento semiautônomo, banco do motorista com regulagem elétrica, alerta de detecção de pedestre frontal com auxílio de frenagem, frenagem automática de emergência em baixas velocidades, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, sistema auxiliar de permanência em faixa, farol alto adaptativo, indicador de distância do veículo da frente, carregador por indução para smartphone, acabamento interno nas cores preto e caramelo