A Chevrolet anunciou nesta sexta-feira (3) o lançamento do Cruze RS no Brasil ainda este ano. É a última novidade revelada pela montadora das quatro divulgadas para 2021. As outras são o Novo Bolt, Novo Equinox e a inédita versão Z71 da S10. O Cruze RS é uma nova versão para o hatch médio Sport6. Mais informações sobre motorização, preços e equipamentos serão divulgadas posteriormente

Será a primeira vez que o Cruze ganha uma configuração com visual realmente esportivo na região. Dentro da linha de versões especiais, a RS é uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, pelo fato de agregar acabamentos exclusivos que proporcionam um design mais arrojado ao veículo. Inicialmente presente apenas em veículos icônicos da marca, seu conceito vem se expandindo para diversos modelos do portifólio.

"No Brasil, a linha RS estreou com o Onix e, em breve, estará disponível também para o Cruze Sport6. Mas não vamos parar por aí, pois existe um desejo do consumidor para que este conceito seja estendido a outros modelos turbo do portfólio Chevrolet", explica Hermann Mahnke, diretor-executivo de Marketing GM América do Sul.

Dentro da linha de versões especiais, a RS é uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, pelo fato de agregar acabamentos exclusivos que proporcionam um design mais arrojado ao veículo. Inicialmente presente apenas em veículos icônicos da marca, seu conceito vem se expandindo para diversos modelos do portifólio.