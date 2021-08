A Chery lançou recentemente no mercado chinês o novo EQ1. A nova versão do mini veículo elétrico, apresentado ao mercado pela primeira vez em 2017, traz novidades em relação à inteligência, segurança, eficiência e resistência, com o objetivo de seguir ocupando a liderança dentro da sua faixa de preço. Em quatro anos de mercado, o Chery EQ1 já ultrapassou o volume de 200 mil unidades comercializadas e ocupa, atualmente, o primeiro lugar no ranking de vendas da sua categoria.

Seguindo a tendência global de agregar inteligência às formas de mobilidade, o novo EQ1 traz tecnologias que ajudam a entender melhor as necessidades do motorista. Com esse upgrade, o EQ1 passa a ter sistema automático de estacionamento com acionamento por botão, acionamento remoto do ar condiciona, agendamento de carregamento, além de vários outros itens de conveniência e conforto.

O EQ1 também é equipado com tela LCD de alta definição de 10 polegadas, com sistema de comando de voz com inteligência artificial, carregador de celular wireless e sistema Baidu Car-Life e Wi-fi 4G.

O modelo traz ainda um novo motor três em um da Chery, que melhora a integração da carroceria em 70%, reduz a proporção de espaço em 25% e o peso em 15%, bem como tem menor consumo de energia e maior resistência. Além disso, o novo modelo é equipado com um sistema de gerenciamento térmico integrado, que melhora a eficiência de resfriamento em 20% e economiza energia de forma mais eficiente.

O motor, aliado à nova carroceria, traz ao EQ1 mais confiabilidade. A grade à prova de poeira e à prova d'água do pacote de bateria foi atualizada, com proteção anti-detonação multi-ângulo, sistema de gerenciamento de controle térmico de alta sensibilidade e sistema de proteção de segurança de alta tensão.

Resultados

Como uma das primeiras empresas a desenvolver veículos elétricos na China, a Chery tem conduzido pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de energia desde 1999, que resultaram em uma série de produtos líderes da indústria. Graças ao desenvolvimento do mini veículo elétrico EQ1 e do SUV elétrico EQ5, as vendas de veículos de nova energia da Chery seguem batendo recordes.

Em junho, o volume de vendas foi de 7.226 unidades, aumento de 158,1% em relação ao ano passado. No acumulado de janeiro a junho, as vendas somaram 33.371 unidades, um aumento de 212,7% na comparação com o primeiro semestre de 2020.

Além da linha de nova energia, a Chery também acumulou bons resultados no primeiro semestre de 2021. Foram 424.457 veículos vendidos, um crescimento de 80,4% em relação ao ano passado. Nos mercados internacionais, as vendas dos produtos da Chery também acompanharam essa tendência de crescimento, com mais de 118.743 veículos vendidos, um aumento anual de 168,4%. No Brasil, a Caoa Chery teve papel estratégico neste resultado com mais de 15 mil veículos vendidos no primeiro semestre.