O Chevrolet Bolt EV, o primeiro carro 100% elétrico da marca no país, começa a ser vendido em outubro por R$ 175 mil e será ofertado no país na versão Premier, a mais tecnológica e sofisticada da gama. O Bolt EV é um dos 11 lançamentos da Chevrolet previstos para este ano.

Principal atração da Chevrolet na última edição do Salão do Automóvel de São Paulo, o modelo terá como concorrentes o Nissan Leaf, que custa R$ 178.400, e o Renault Zoe, oferecido por R$ 149.990, o mais barato dos três.

O Bolt EV entrega 203 cv de potência com torque de 36,7 kgfm. Arrancadas de 0 a 100 km/h podem ser feitas na casa dos 6,5 segundos. De acordo com a Chevrolet, o modelo é capaz de rodar 383 quilômetros com uma carga pelo padrão norte-americano EPA – os números podem variar nos padrões europeus de teste.

Além de mais limpa, a energia elétrica gera economia para o motorista do Bolt EV. Hoje, o custo estimado por quilômetro rodado do elétrico da Chevrolet é cerca de quatro vezes inferior ao de um modelo do mesmo porte movido a gasolina. Ainda conta com sistema regenerativo que aproveita a energia dissipada em frenagens e desacelerações para ampliar sua autonomia.

Recarga

A recarga das baterias é feita em tomadas e há opções que combinam com diferentes necessidades de deslocamento do usuário. No caso de um carregador semirrápido, uma hora garante 40 km de autonomia. Já em carregadores rápidos, encontrados em eletropostos, bastam 30 minutos para transitar mais 145 km. O brasileiro roda, em média, 40 km em seus deslocamentos diários.

Dentre as principais tecnologias embarcadas no modelo, estão o sistema regenerativo dos freios, visão panorâmica de estacionamento e Driver Information Center customizável com tela de 10,2 polegadas, no qual é possível acompanhar o desempenho energético do veículo.

“O Bolt EV revolucionou o mundo por ser o primeiro carro 100% elétrico a combinar preço e autonomia semelhantes ao de um carro médio a combustão igualmente bem equipado. No Brasil, o Bolt EV simboliza para nós o início da era da eletrificação. É o primeiro grande passo para um horizonte mais sustentável, seguro e conectado, alinhado com a visão de futuro da General Motors de zero emissão, zero acidente e zero congestionamento”, destaca Hermann Mahnke, diretor de marketing da GM Mercosul.