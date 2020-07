A CAOA atingiu o marco de mais de 300 mil modelos Hyundai Tucson comercializados em suas lojas no Brasil, desde que o SUV chegou ao país em 2004 trazido da Coreia do Sul, o que a tornou líder do mercado de importados no País. Em 2009, o SUV começou a ser produzido na fábrica localizada em Anápolis, que recebeu investimentos de mais de R$ 1 bilhão próprios da CAOA, para produzir também o caminhão pequeno HR.

Agora, para reforçar a parceria entre as duas empresas, o Novo Tucson, que chega totalmente reestilizado até dezembro aos mercados dos Estados Unidos e da Europa, será fabricado no próximo ano, como linha 2022, na unidade de Anápolis. A nova geração do Tucson terá mudanças profundas no visual, com linhas mais esportivas. O SUV deverá trazer os faróis separados dos LEDs diurnos, tendência adotada em vários modelos recentes. Segundo a marca, as linhas terão inspiração no conceito Vision T, mostrado no último Salão de Los Angeles.

História

Em 2013, passaram a sair das linhas de montagem a segunda geração do Tucson, o iX35. O SUV também fez sucesso ao oferecer um design diferenciado, tecnologia e robustez. Em 2016, o Hyundai New Tucson entrou no mercado como sucessor dessa linha de utilitários, trazendo o motor turbo como principais destaques. Neste momento, a CAOA e a Hyundai marcaram história ao ter três gerações de um mesmo modelo sendo vendidos simultaneamente no país. Em outubro de 2018, o Tucson deixou de ser produzido em Anápolis. Com esse modelo, a Hyundai se tornou líder do mercado de importados no País.

Atualmente a CAOA é a maior distribuidora Hyundai do Brasil e a única a comercializar no País a linha completa de modelos Hyundai, contemplando desde a família HB20 Nova Geração até os importados New Azera, All New Santa Fe, New Tucson e New ix35.