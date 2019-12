A Caoa Chery anunciou que fará cinco lançamentos em 2020, dos quais um deles é o Tiggo 8, um SUV de grande porte, a ser produzido na fábrica da montadora em Anápolis e que chegará em maio ao mercado brasileiro. Já a outra novidade, o sedã Arrizo 6, será fabricado na unidade da Chery em Jacareí, São Paulo. Também estão previstas três reestilizações: as do Tiggo 5X, Tiggo 7 e a do Arrizo 5, que deve ficar com o mesmo visual do elétrico Arrizo 5e, que é importado. Há ainda a possibilidade de importação do SUV de luxo Exeed LX para brigar com BMW e Mercedes-Benz.

A expectativa, de acordo com o presidente da Caoa Chery, Marcio Alfonso, é mais que dobrar as vendas de 20 mil carros previstos em 2019 para mais de 50 mil unidades em 2020 e, assim, se tornar a 11ª montadora no ranking de vendas no próximo ano.

Para tanto, a Chery que, em 2018, tinha apenas 23 revendas e atualmente conta com 115, pretende chegar a 142 em 2020. Desse total, cerca de 60% será do próprio grupo Caoa e as demais de terceiros. Em número de emplacamentos, a Chery foi a montadora que mais cresceu no Brasil, com 142% de aumento no último ano (novembro de 2018 a novembro de 2019).

Atualmente, a marca produz os SUVs Tiggo 2, Tiggo 5X, Tiggo 7 e Arizzo 5, e importa a versão elétrica do Arrizo. As duas fábricas – Anápolis (GO) e Jacareí (SP) - ficarão paradas por um mês entre dezembro e janeiro para a empresa instalar novos equipamentos e atualizar as linhas de montagem, com o objetivo de produzir novos modelos e ampliar o volume de produção.

Novidades

O Tiggo 8, que chegará para brigar com o Peugeot 5008 e o Volkswagen Tiguan R-Line, além dos sete lugares, trará seis air bags, controles de tração e estabilidade, faróis e lanternas de LEDs e teto panorâmico. O SUV deve vir com rodas de 18” e todos os equipamentos de conectividade, conforto e segurança disponíveis nesse segmento. A suspensão traseira é multilink. Os controles do ar-condicionado são sensíveis ao toque, como no Range Rover Velar. A tampa do porta-malas tem abertura elétrica com memória de inclinação.

O motor é o 1.6 turboflex com injeção direta de combustível, que oferece mais de 200 cv de potência, o que deixará o Tiggo 8 bastante competitivo perante modelos como o Peugeot 5008, por exemplo, também de sete lugares, cujo motor 1.6 THP entrega 165 cv. A transmissão é a automatizada de seis velocidades com opção de trocas pela alavanca e duas embreagens.

O Arrizo 6 virá para disputar mercado com os sedãs médios, como Toyota Corolla e Honda Civic. Ele tem 4,71 metros de comprimento, 1,82 m de largura e 1,49 m de altura. O entre-eixos é de 2,67 m e o porta-malas tem 570 litros.

O motor também será o 1.5 turbo, flexível, do Tiggo 5 e Tiggo 7 com até 150 cv e 21,4 mkgf, mas aqui o câmbio muda. Ao menos na China é um automático CVT que simula nove velocidades. Ele tem controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Na China é oferecido com seis air bags.

Ele traz painel de instrumentos analógico com uma tela central de LCD de 7 polegadas. A central multimídia tem oito polegadas e tela sensível ao toque e espelha a tela do smartphone. O Arrizo 6 traz ainda sistema de câmeras 360º e partida por botão.

A Chery aposta ainda na eletrificação. Além do Arrizo 5e, a empresa pretende trazer ao mercado um carro híbrido entre 2021 e 2022.

Locadora

Com 216 concessionárias das marcas Hyundai, Ford, Chery, Subaru e modelos seminovos, o Grupo Caoa entrou no negócio de locação de veículos, chamado Caoa Rent a Car. Inicialmente, de acordo com o CEO do Grupo Caoa, Mauro Correia, o negócio terá apenas modelos que a empresa representa, produz e importa e será destinado pessoas físicas e jurídicas. As 16 lojas destinadas ao serviço estão funcionando em fase de teste, mas as as operações começam oficialmente no ano que vem.

O Grupo Caoa fechará 2019 com 135 mil unidades vendidas das marcas Hyundai, Chery, Ford e Subaru. A previsão é chegara a 175 mil unidades em 2020. A meta do grupo é abrir mais 100 revendas em até dois anos.