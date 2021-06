O Caoa Chery Tiggo 8 passa a contar com multimídia compatível com Android Auto, além do Apple Car Play. A novidade já está disponível para os novos veículos comercializados na rede de concessionárias da marca em todo o Brasil. O sistema multimídia do Tiggo 8 tem tela de 10,25 polegadas de alta resolução. Desde o lançamento do modelo, em agosto de 2020, ele já possuía conexão com Apple Car Play e espelhamento para Android. Agora, passa a ter o sistema Android Auto de fábrica, graças a uma atualização de software.

Com isso, os clientes que já possuem o Tiggo 8 poderão atualizar suas centrais gratuitamente, se desejarem, pelo serviço de pós-venda das concessionárias. O agendamento estará disponível a partir do dia 21 de junho. A atualização também poderá ser feita durante as revisões periódicas, após autorização do cliente. Para realizar a atualização, o consumidor deve entrar em contato com a concessionária mais próxima e agendar sua visita.

Multimídia

O sistema multimídia do Caoa Chery Tiggo 8 é considerado um dos mais modernos e tecnológicos do mercado. Ele possui tela com três opções de papel de parede com possibilidade de carregar ainda opções pessoais via USB. Na multimídia do Tiggo 8 são exibidas as imagens da câmera 360 graus e da câmera de ré com guias dinâmicas de direção.

Pelo sistema ainda é possível controlar e configurar diversas funções do veículo como apps, telefonia via Bluetooth, sistema de áudio, manual do multimídia digital, ajuste do ângulo de abertura do porta mala e luz de ambientação interna.