A Caoa Chery anuncia mudanças para o Tiggo7, modelo 2021, que é produzido na fábrica da montadora em Anápolis.. O Novo Tiggo7 ganha nova central multimídia e atualizações no visual. A central multimídia tem 9 polegadas, sistemas Android Auto e Apple Car Play, Bluetooth, controle do ar-condicionado e das configurações das funções do veículo.

No visual, o modelo passa a ter adaptações exclusivas para o mercado brasileiro com molduras pretas nas caixas de roda, além de novos detalhes na cor preta nos para-choques. O objetivo da mudança é dar um toque mais aventureiro e robusto ao veículo.

O SUV Premium da Caoa Chery passa a contar também com um novo tom de cinza metálico, mais escuro, além de ser comercializado, no modelo 2021, apenas na versão TXS, topo de linha, com valor de R$ 117.990,00.

O modelo é equipado com o motor 1.5 litro turbo flex, com potência máxima de 150 cv/147 cv (etanol/gasolina) a 5.500 rpm e torque máximo de 21,4 kgfm (etanol/gasolina) e transmissão automática de dupla embreagem de seis velocidades. A garantia é de três anos para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.

O Tiggo 7 também traz controle de estabilidade, chave presencial, ar-condicionado digital, freio de estacionamento elétrico e luzes diurnas de LED. Tem ainda rodas aro 18 polegadas, ar-condicionado digital de duas zonas, teto-solar panorâmico, banco do motorista com ajustes elétricos e airbags laterais e de cortina, totalizando seis bolsas infláveis.

O modelo tem 4,50 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1,67 m de altura, entre-eixos de 2,67 m e porta-malas com 414 litros de capacidade. . Entre os concorrentes, está o Jeep Compass.