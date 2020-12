A Caoa Chery projeta estar entre as 10 maiores marcas do Brasil até 2023, com 1,5% de participação de mercado, deixando para trás Nissan, Mitsubishi, Citroën e Peugeot. A meta foi anunciada nesta terça-feira (8) pelo CEO da Caoa Chery, Marcio Alfonso, durante live com os jornalistas do setor automotivo, ao afirmar que a montadora ocupa atualmente o 11º lugar e deve encerrar o ano com 20.200 unidades vendidas. Para 2021, a previsão é de crescimento de 70% com a comercialização de 34 mil veículos..

Para tanto, a Caoa Chery vai lançar 5 novos produtos, entre eles modelos híbridos, atualizar o portfólio, preparar sua gama de modelos para eletrificação e para o lançamento da Exeed, a marca de luxo da Chery, que deve estrear com o utilitário esportivo LX, bem como ampliar a rede de concessionários de 115 para 150 lojas. Outra novidade é o lançamento do Tiggo 2 reestilizado, já mostrado na China com novo visual, e que deverá ser equipado com o motor 1.0 turbo e câmbio CVT de 9 marchas.

Acompanhando o desempenho da indústria, a CAOA Chery registrou em novembro seu melhor resultado do ano. Foram 2.254 veículos vendidos no período, que representam aumento de 12% em relação ao total comercializado em outubro (1.997 unidades) e de 18% na comparação com novembro de 2019 (1.902). Com os resultados, a montadora encerrou novembro com 1,05% de market share. Em 2020, as vendas da Caoa Chery caíram 23% por causa da pandemia, mas o resultado ainda foi melhor que o registrado pelo mercado nacional, que teve queda de 35%. Desde 2017, mais de 45 mil veículos da marca foram vendidos no País.

A Caoa Chery produz os SUVs Tiggo 5x, Tigoo 7 e Tiggo 8 na unidade de Anápolis, em Goiás, e o Tiggo 2 e os sedãs Arrizo 5 e Arrizo 6 na fábrica de Jacareí, no interior de São Paulo. “Temos um plano para manter o ritmo de crescimento, amparado na ampliação da rede, em produtos e sobretudo na eficiência do serviço. O potencial da marca é muito grande”, garante.

Investimento

O CEO do Grupo CAOA, Mauro Correia, confirmou investimento de R$ 1,5 bilhão nos próximos cinco anos na fábrica de Anápolis (Goiás) para a produzir dez novos carros entre modelos inéditos (incluindo os elétricos) da marcas Chery e Hyundai, reestilizações de modelos atuais e criar uma nova marca no País.

A previsão é de gerar 2 mil novos empregos, com atração de empresas satélites, quando a produção anual ultrapassar as 100 mil unidades. Atualmente, a empresa emprega 1,5 mil trabalhadores e tem capacidade de produzir 86 mil unidades. Tudo isso será possível em decorrência da reinserção da Região Centro-Oeste na política de incentivos fiscais para o setor automobilístico, com a sanção da Medida Provisória 987/2020.