A Caoa Cherry lança o Tiggo 5X 2021, que é produzido em Anápolis e chega às concessionárias da marca de todo o País a partir da próxima semana. A novidade, que inclui nova central multimídia e mudanças no visual externo do modelo, segue comercializado em duas versões, T e TXS, com valor a partir de R$ 91.990 (versão T).

O Novo Tiggo 5X passa a ter central multimídia de 9 polegadas com sistemas Android Auto e Apple Car Play, Bluetooth, controle do ar-condicionado e das configurações das funções do veículo. A versão topo de linha, TXS, ganhou ainda câmera 360°, trazendo mais tecnologia e facilidade para o motorista durante as manobras.

Externamente, o SUV passa a contar com novo design frontal, com destaque para os novos faróis e nova luz diurna de rodagem (DRL). Na parte traseira, o veículo recebeu novas lanternas e moldura cromada na tampa traseira.

“Essas atualizações são resultado do investimento constante da Caoa Chery em ouvir seus consumidores e entregar ao mercado brasileiro produtos que tenham identificação com os clientes locais. Acreditamos que as novidades vão tornar o Tiggo 5X, que já é um sucesso de vendas no Brasil, um veículo ainda mais competitivo”, comenta Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery.

Segurança

Contando com a plataforma modular T1X desde que começou a ser produzido em Anápolis (Goiás), o Tiggo 5X traz no quesito segurança duplo airbag duplo frontal nas duas versões (T e TXS), além de cinto de segurança de três pontos para os cinco ocupantes, fixação para cadeirinha de criança (Isofix), indicador de cinto do motorista e do passageiro, indicador de pressão e temperatura dos pneus, bem como freio de estacionamento elétrico-eletrônico com sistema Auto Hold.

Na versão topo de linha há airbags de cortina e lateral para motorista e passageiro. Controle eletrônico de tração e estabilidade (ESP), freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD e suspensões independentes tipo McPherson na dianteira e Multilink na traseira completam o pacote.

Interior

No interior, o volante possui controles como piloto automático, funções do computador de bordo e controle do multimídia. Na versão topo de linha, o banco do motorista conta com seis ajustes elétricos mais lombar.

Entre os itens de conforto, o veículo vem equipado com sistema keyless de partida sem chave, direção elétrica, ar-condicionado eletrônico, saída de ar para os ocupantes da 2ª fileira, câmera de ré e controle de pressão e temperatura dos pneus, além de teto solar panorâmico.

O modelo é equipado com o motor 1.5 litro Turbo Flex com potência de 147/150 cv (gasolina/etanol) e torque máximo de 21,4kgfm, acoplado ao câmbio automático de dupla embreagem de seis velocidades. A garantia é de três anos para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.