A Caoa Chery lançou o Tiggo 3x que traz uma série de inovações no segmento de SUvs compactos, dentre as quais nova proposta de dirigibilidade, design e tecnologia. Produzido em Jacareí (SP), ele já está disponível na rede de concessionárias com preços de lançamento para os primeiros meses de R$ 94.990 na versão PLUS e de R$ 99.990 na configuração PRO, sempre com novo motor 1.0 turbo da marca e câmbio automático CVT de nove velocidades simuladas. O modelo ficará posicionado entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5x.

O Tiggo 3x é equipado com o motor 1.0 turbo flex que entrega potência de 102 cv a 5.000 rpm e tem um dos maiores torques da categoria: 17.1 kgfm com etanol e 16.8 kgfm a gasolina, já a 2.000rpm, que posicionam o modelo acima, inclusive, de motores de maior cilindrada. Isso aliado ao câmbio CVT de 9 velocidades simuladas. Conforme a Caoa Chery, esse conjunto também recebeu novo sistema de isolamento que resulta em um veículo com baixo nível de ruído e menores níveis de vibração

O novo conjunto powertrain do Tiggo 3x Turbo é resultado de mais de cinco mil horas de trabalho da engenharia brasileira especificamente para a calibração do motor e da transmissão. Ao todo, o projeto de desenvolvimento do modelo para o Brasil levou cerca de dois anos e contou com mais de 150 mil quilômetros rodados em testes veiculares e 1.500 horas de desenvolvimento em dinamômetro de motor.

Design

O Tiggo 3x Turbo tem no design um dos seus principais atrativos. O visual foi composto por elementos inspirados nos movimentos do Kung Fu chinês, caracterizado pela força e pelo vigor ao mesmo tempo que entrega linhas suaves e harmônicas. A grade frontal, que ganhou desenhos exclusivos para cada versão. Na dianteira, destaque ainda para as luzes DRL superiores e faróis e luzes repetidoras no para-choque.

Nas laterais, as linhas fluidas são integradas com as caixas de roda de 16 polegadas pintadas na cor do veículo. A versão PRO conta ainda com a inscrição "Tiggo" no detalhe do vidro lateral traseiro e com moldura cromada na linha de cintura dos vidros. Já na traseira, a barra de ligação das lanternas em preto brilhante agrega sofisticação ao visual. As rodas de , com desenhos exclusivos para cada versão, foram desenvolvidas especialmente para o mercado brasileiro.

Interior

No interior, o Tiggo 3x Turbo tem visual integrado e traz detalhes cromados, em black piano e na cor prata. O acabamento é premium e em sintonia com os itens tecnológicos do veículo como o multimídia de 9 polegadas colorido e sensível ao toque, compatível com Apple Car Play e Android Auto. A versão PRO traz ainda cluster digital em tela LCD de 7" colorida, enquanto a versão PLUS possui um painel combinado com computador de bordo em tela digital de 3.5".

Medindo 4.200 mm de comprimento, 1.760 mm de largura, 1.570 mm de altura e com distância entre eixos de 2.555 mm, o Tiggo 3x Turbo é espaçoso e confortável. O porta malas tem capacidade para 420 litros. Os bancos são ergonômicos e têm ajuste de altura para o motorista. O revestimento é combinado de tecido e acabamento premium na versão PLUS, e com revestimento 100% premium na versão PRO. Na traseira, eles também são rebatíveis e bipartido (60/40). O volante é multifuncional, tem ajuste de altura e design esportivo com base reta e revestimento premium com costura aparente.

O Tiggo 3x Turbo possui ainda ar condicionado eletrônico, com visualização das configurações na central multimídia, travamento elétrico das portas, vidros elétricos com descida contínua e abertura pela chave, ajuste de altura dos faróis que tem funções "follow me" e "car find" e entrada USB. Há ainda sensor de estacionamento traseiro nas duas versões e câmera traseira com guias para manobras na versão topo de linha PRO.

Tecnologias

O modelo tem como diferencial a presença de itens de tecnologia únicos no segmento como o Comando de Climatização à Distância (CCD) e a chave presencial com abertura e fechamento das portas por aproximação, ambos presentes da versão PRO. Outro item inédito na categoria é o assistente de descida, de série desde a versão de entrada.

Além disso, traz direção elétrica, assistente de partida em rampa e alerta de frenagem de emergência nas duas versões. A topo de linha conta ainda com acendimento automático dos faróis, botão de partida, luz de boas-vindas nas portas dianteiras e faróis (alto e baixo) em LED.

No quesito segurança, o novo SUV da Caoa Chery é fabricado em chapas de aço de alta resistência e equipado com controle de tração e estabilidade de última geração, freio à disco nas quatro rodas com ABS, distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e assistente de frenagem (BAS). Também é equipado nas duas versões com air bag duplo, indicador individual de pressão e temperatura de cada pneu e ISOFIX.

O Tiggo 3x Turbo está disponível nas cores sólidas branco e preto; metálicas vermelho, cinza e prata; e branco perolizado. A garantia é de cinco anos para motor e câmbio e de três anos para o veículo completo.