A Caoa Chery acaba de alcançar a marca de 20 mil carros produzidos na fábrica de Anápolis (GO). O automóvel número 20.000, um Tiggo 8 na cor branco perolizado, deixou a linha de produção na última quinta-feira (09). O modelo é considerado o maior, mais sofisticado e luxuoso da marca.

A unidade tem 1.500 colaboradores, 172 mil m², capacidade para fabricar 86 mil carros/ano e um moderno centro de Pesquisa & Desenvolvimento para o desenvolvimento, homologação de veículos e motores, além de pesquisas de combustíveis e de eficiência energética veicular. O primeiro modelo Caoa Chery produzido na fábrica de Goiás foi o Tiggo 5X, lançado no final de 2018.

Em Anápolis, a marca produz os SUV’s Tiggo 5X e Tiggo 7 e Tiggo 8.Já os modelos Tiggo 2, Arrizo 5 e Arrizo 6 são produzidos na fábrica de Jacareí, em São Paulo. A empresa também comercializa o Arrizo 5e, modelo elétrico, importado da China.

Para iniciar a produção dos SUV’s, a empresa realizou uma série de investimentos para instalar uma nova área de montagem de carroceria, ampliar a linha e implantar novos conceitos de produção como a manufatura flexível.

Além disso, as áreas de pintura e de montagem ganharam sistemas de transportadores de piso padronizados entre as linhas. Para assegurar a qualidade, a fábrica recebeu um sistema de última geração para calibração do módulo de inteligência e comando do motor.

A CAOA Chery também investiu na capacitação e no treinamento dos operadores para trabalhar com os novos processos de produção e da equipe de profissionais do departamento de qualidade com foco no processo produtivo para garantir satisfação do cliente.

Tiggo 8

A chegada do Tiggo 8 exigiu novo aporte da montadora. Parte do montante foi destinado para a linha de montagem de carroceria, aperfeiçoamento do sistema de gestão de operações e materiais, programação dos robôs da área da pintura e dos computadores da linha de montagem, que fazem a configuração dos sistemas eletrônicos de segurança, conforto e entretenimento do veículo.

Paralelamente a isso, os colaboradores passaram por mais de 3.000 horas de treinamento. Os soldadores, pintores, montadores, inspetores e técnicos de logística, acompanhados por engenheiros de produto e da manufatura, também foram treinados “on the job” para capacitá-los na produção do novo veículo.

“Seguimos um alto padrão de qualidade desde o início do processo de fabricação dos nossos carros, aliado ao esforço de todas as equipes, vamos conquistando espaço e garantindo o sucesso da nossa marca. Nossas fábricas são os pilares que sustentam o crescimento contínuo da Caoa Chery no Brasil e chegar a esse número de produção só reforça o compromisso da marca com nossos consumidores e com o país”, declara Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery.