A Caoa Chery lançou nesta quarta-feira (24) o sedã médio Arrizo 6, fabricado na unidade de Jacareí (SP), que chega ao mercado na primeira quinzena de julho com preço promocional de R$ 98.400, por pouco tempo, para depois ser comercializado por R$ 108.750. O modelo será oferecido em versão única e completa, GSX, com o título de maior porta-malas do segmento (570 litros) e maior comprimento da categoria (4.675 mm).

De acordo com o gerente de Marketing da Caoa Chery, Henrique Sampaio, o Volkswagen Jetta é o principal concorrente do Arrizo 6, mas Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze estão na lista dos rivais do segmento de sedãs médios que, no último ano, foi responsável por cerca de 15% dos emplacamentos no País. Para brigar nesta categoria, o modelo traz um pacote generoso de equipamentos e luxo..

"Com o Arrizo 6 inaugura o que chamamos de 'fase dois' da parceria entre a Caoa-Chery, pois lançamos quatro veículos em um intervalo de pouco mais de um ano. Conforme planejado para o ano de 2020, devemos ter ainda uma grande novidade neste ano, disse Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery. O novo veículo é o Tiggo 8, com sete lugares, que é fabricado em Anápolis e deve ser lançado no início do segundo semestre.

Design

O sedã médio da Caoa Chery tem design moderno e atraente com o conceito de sedã fastback, deixando-o mais elegante. Na parte frontal, linhas que formam um amplo “X” são responsáveis pelo impacto visual, juntamente com a grade, a moldura cromada e o desenho dos faróis. Já na traseira, as lanternas que invadem o porta-malas, ligadas por uma barra cromada, são marcantes do modelo.

No interior, o Arrizo 6 é requintado. Inspirado no estilo alemão de design Bauhaus, o visual do modelo destaca a central multimídia com tela sensível de 9 polegadas, também colorido, com sistema CarPlay e espelhamento de telefones Android. Bancos, volante e detalhes dos painéis dianteiro e de portas são revestidos com material premium.

Medindo 4.675 mm de comprimento, 1.814 mm de largura, 1.493 mm de altura e com distância entre eixos de 2.650 mm, o Arrizo 6 conta também oferece ótimo espaço interno, inclusive para três ocupantes no banco traseiro.

Motor

Sob o capô, a Caoa Chery Arrizo 6 é equipado com o mesmo conjunto mecânico do Arrizo 5 e dos SUVs Tiggo 5x e Tiggo 7. O motor é 1.5 turbo flexível de até 150 cv de potência e 21,4 mkgf de torque e o câmbio, automático do tipo CVT. A transmissão pode ainda simular nove marchas. Há dois modos de condução: econômico e esportivo.

O consumo, segundo o Inmetro é de 7,6 km/l no etanol e 11,7 km/l na gasolina em trecho urbano, com médias rodoviárias de 9,4 km/l no etanol e 13,3 km/l na gasolina.

Tecnologia

A tecnologia, que inspira o design do Arrizo 6, também se faz presente na lista de equipamentos presentes no modelo. O novo sedã da Caoa Chery possui câmera 360 graus, comando de climatização à distância (CCD), freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função Auto Hold, destravamento das portas por aproximação, acionamento do motor por botão, rebatimento elétrico dos retrovisores e sistema de som com seis alto-falantes.

A conectividade e interação entre motorista e veículo também se destacam. A central multimídia de 9 polegadas possui sistema Apple Car Play, espelhamento de celular Android, Bluetooth, controle do ar condicionado e das configurações do veículo. No computador de bordo, a tela colorida de LCD de 7 polegadas, possibilita configuração e traz design agradável. Há ainda três portas USB.

Equipamentos

O Arrizo 6 traz extensa lista de equipamentos entre eles ar-condicionado automático digital de duas zonas e saída para os ocupantes traseiros, direção com assistência elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores externos elétricos com rebatimento, chave presencial com partida por botão, piloto automático, volante multifuncional, faróis, DRL e lanternas em LED, luz de neblina traseira, teto solar elétrico, sensores de estacionamento, câmera 360°, painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas e também com bancos em couro artificial.

Entre os itens de segurança destaque para sensor de fadiga, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, freio de estacionamento eletrônico, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), ISOFIX, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, indicador de cinto do motorista e passageiro, indicador de pressão e temperatura dos pneus, rodas de liga leve 17 polegadas, indicador de portas abertas, sistema ISOFIX de fixação para cadeirinha de criança e sistema de alarme.

Não existem opcionais e são cinco opções de cores: preto, prata, cinza, branco sólido e branco perolizado. O modelo tem três anos de garantia para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.