A Caoa Chery lança a versão inédita RXS do sedã Arrizo 5, que chega à rede de concessionárias com nova central multimídia de 7 polegadas equipada com sistemas Android Auto e Apple Car Play. Além disso, o Arrizo 5 RXS passa a contar com uma nova cor prata. Os preços partem de R$ 84.390,00 para as cores sólidas. Com a novidade, o modelo passa a ter três versões: RT (entrada), RXS (intermediária) e RTS (topo de linha).

A nova versão do Arrizo 5 é equipada com o motor 1.5 litro turbo flex de 150 cavalos de potência máxima e 21,4 kgfm de torque. Esse propulsor atua em conjunto com o câmbio CVT com 9 velocidades simuladas.

O Arrizo 5 traz no pacote de itens de segurança freio de estacionamento eletrônico, AutoHold, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, monitor de pressão e temperatura dos pneus, controle de estabilidade e tração e air bag duplo frontal. No quesito conforto, o modelo da Caoa Chery traz chave presencial, botão de partida, computador de bordo colorido, sensor de estacionamento e câmera de ré.

O design conta com molduras cromadas na linha dos vidros e rodas de alumínio aro 17 polegadas polidas. Como todos os carros da Caoa Chery, o Arrizo 5 tem garantia de três anos para o veículo completo e de cinco anos para motor e câmbio. Além do novo prata, a versão intermediária RXS está disponível nas cores sólidas: branco e preto; metálica: cinza; e perolizada: branco.

De acordo com o CEO da Caoa Chery Marcio Alfonso, a novidade faz parte da estratégia da marca em aperfeiçoar de forma contínua seu portfólio. “Esse aprimoramento constante faz parte do DNA da Caoa Chery. Estamos sempre em busca de oferecer ao nosso cliente produtos cada vez melhores, que atendam suas necessidades e estejam alinhados com o nosso propósito de Qualidade, Tecnologia e Design”, afirma o executivo.